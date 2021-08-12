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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 12 » 09:52:14

В Житомирской области пенсионер отдал «соцработникам» 36000 гривен и 2000 долларов

Сегодня, 09:52:14 453 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пенсионер отдал «соцработникам» 36000 гривен и 2000 долларов

 В Житомирской области пенсионер отдал мошенникам, которые представились социальными работниками, все свои сбережения - около 90 000 гривен. Инцидент произошел на днях в Новоград-Волынском районе.
 

"В полицию поступило сообщение от 86-летнего пенсионера о том, что неизвестные завладели его средствами в размере 36 000 гривен и 2 000 долларов США. Полицейские выяснили, что к мужчине домой под видом соцработников пришли две женщины и предложили обменять старые денежные купюры на новые", - информирует полиция Житомирщины.


Дедушка согласился и отдал свои сбережения незнакомкам, а те, получив средства, ушли.

Еще одной жертвой мошенников стал 49-летний житель г. Барановка.
 

"Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, назвавшийся работником службы безопасности банка. Незнакомец в разговоре побуждал заявителя озвучить конфиденциальные сведения, а точнее одноразовый смс-код", - добавили правоохранители.


С помощью кода мошенник получил доступ к банковскому счету и снял 10 000 гривен.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства событий. По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: мошенник, Житомирщина, пенсионер
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