В Житомирской области пенсионер отдал «соцработникам» 36000 гривен и 2000 долларов

"В полицию поступило сообщение от 86-летнего пенсионера о том, что неизвестные завладели его средствами в размере 36 000 гривен и 2 000 долларов США. Полицейские выяснили, что к мужчине домой под видом соцработников пришли две женщины и предложили обменять старые денежные купюры на новые", - информирует полиция Житомирщины.