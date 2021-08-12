В Житомирской области пенсионер отдал «соцработникам» 36000 гривен и 2000 долларов

В Житомирской области пенсионер отдал мошенникам, которые представились социальными работниками, все свои сбережения - около 90 000 гривен. Инцидент произошел на днях в Новоград-Волынском районе.
"В полицию поступило сообщение от 86-летнего пенсионера о том, что неизвестные завладели его средствами в размере 36 000 гривен и 2 000 долларов США. Полицейские выяснили, что к мужчине домой под видом соцработников пришли две женщины и предложили обменять старые денежные купюры на новые", - информирует полиция Житомирщины.
Дедушка согласился и отдал свои сбережения незнакомкам, а те, получив средства, ушли.
Еще одной жертвой мошенников стал 49-летний житель г. Барановка.
"Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, назвавшийся работником службы безопасности банка. Незнакомец в разговоре побуждал заявителя озвучить конфиденциальные сведения, а точнее одноразовый смс-код", - добавили правоохранители.
С помощью кода мошенник получил доступ к банковскому счету и снял 10 000 гривен.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства событий. По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.