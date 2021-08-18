За кордон з МЦ Асклепій: відпочивай та вигравай приємні подарунки

Чудова нагода! МЦ Асклепій пропонує здати ПЛР-тест на COVID-19 для виїзду за кордон всього за 650 грн та отримати шанс виграти чудові подарунки! Ми розігруємо навушники Air Pods, чемодан Wittchen та органайзер для електроніки серед усіх наших клієнтів.
Збираєтесь за кордон? Купили квитки на літак? Оплатили готель і збираєте багаж? Залишилася дрібничка - зробити ПЛР-тест для виїзду за кордон. МЦ Асклепій пропонує пройти швидке тестування, яке допоможе безпроблемно пройти всі митні перевірки. До того ж здавши ПЛР тест для виїзду за кордон в нашій лабораторії, ви отримуєте унікальний шанс виграти цінні призи.
Аналіз ПЛР для виїзду за кордон
В умовах сучасних реалій, щоб відвідати більшість країн світу, потрібно мати при собі спеціальну довідку, що підтверджує відсутність у мандрівника коронавірусної інфекції. Завдяки МЦ Асклепій тепер не потрібно відмовлятися від відпустки або закордонного відрядження. Ви можете пройти тестування без черг та ризику інфікування.
- Здаючи аналізи в лабораторії МЦ Асклепій, результати тесту будуть у вас на руках в той же день (при здачі в м. Житомир) або на наступний день, якщо здаєте в м. Новоград-Волинський та м. Бердичів.
- Ви отримаєте бланк з результатами (перекладеним відразу на англійську мову), а також з QR-кодом для проходження митного контролю. Це обов'язкові міжнародні умови для безпроблемного виїзду за кордон.
Збираючись здати ПЛР тест для виїзду за кордон, важливо прихопити з собою закордонний паспорт. Він необхідний для правильного заповнення бланка з результатами англійською мовою.
Акція від МЦ Асклепій «Відпочивай та вигравай»
Отримайте можливість виграти цінні призи просто відпочиваючи. Адже умови дуже прості. Для участі в акції потрібно лише виконати кілька простих кроків:
- отримати листівку у відділенні МЦ Асклепій;
- сфотографувати листівку, перебуваючи на відпочинку;
- викласти фото в Facebook і / або Instagram, відмітивши сторінку МЦ Асклепій.
Увага! Акція діє протягом одного місяця - з 1.08.2021 по 31.08.2021. Розіграш буде проведено у прямому ефірі, 31.08.2021 о 19:00 на сторінці МЦ Асклепій у Facebook
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