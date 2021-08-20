Нападение на журналистов в Житомире: прокуратура возбудила уголовное дело

В Житомире прокуратура возбудила уголовное дело по факту нападения на съемочную группу журналистов, которые проводили расследование относитеьно застройки коммунальной земли
на берегу реки Тетерев.
"По результатам мониторинга интернет-источников установлено, что во время съемок сюжета для проекта журналистских расследований о частной застройки вдоль набережной реки Тетерев журналистам угрожал физическим насилием охранник территории. Это событие было зафиксировано на видео и выложено в интернет", - сообщает областная прокуратура.
19 августа Житомирской окружной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об угрозе насилием журналистам (ч. 1 ст. 345-1 УК Украины).
Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание: исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.
В настоящее время материалы уголовного производства переданы в Житомирское райуправление полиции для проведения досудебного расследования.