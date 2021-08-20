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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 20 » 09:43:23

Нападение на журналистов в Житомире: прокуратура возбудила уголовное дело

Вчера, 09:43:23 1182 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нападение на журналистов в Житомире: прокуратура возбудила уголовное дело

 В Житомире прокуратура возбудила уголовное дело по факту нападения на съемочную группу журналистов, которые проводили расследование относитеьно застройки коммунальной земли на берегу реки Тетерев.
 

"По результатам мониторинга интернет-источников установлено, что во время съемок сюжета для проекта журналистских расследований о частной застройки вдоль набережной реки Тетерев журналистам угрожал физическим насилием охранник территории. Это событие было зафиксировано на видео и выложено в интернет", - сообщает областная прокуратура.


19 августа Житомирской окружной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об угрозе насилием журналистам (ч. 1 ст. 345-1 УК Украины).

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание: исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время материалы уголовного производства переданы в Житомирское райуправление полиции для проведения досудебного расследования.

Тэги: нападение, Житомир, уголовное дело, Журналист
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Комментариев: 9
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:22:21, Вчера [Материал]

А с незаконной постройкой что будете делать? нужно передать ( вернуть) в собственность байдарочников. Мойсеев где ты взял деньги7 Задекларируй доходы на это строительство! Где взял миллион долларов?
Dezmond
2 Евгений (Dezmond)   • 10:24:31, Вчера [Материал]

Как всегда накажут простого человека, который просто зарабатывает на жизнь. А тема незаконных построек остается где-то в стороне.
Если есть запись, где охранник подтверждает чей этот дом, то выкладывайте. А то выглядит, что человека просто вовлекли в грязную игру, где он окажется крайним.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 17:43:16, Вчера [Материал]

Простого человека, зарабатывающего на жизнь, никто не просил брать в руки палку и как бешенного гнаться за журналистом, угрожая его побить, говоря, мол ему уже все-равно, что будет. Так что не нужно тут давить на жалость с "простой человек". Законы должны быть одинаковы для всех. И для таких "простых", и для тех, хитрожопых и не простых.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:25:42, Вчера [Материал]

Гоуплен с трубой несёт угрозу обществу...и Мойсеев тоже.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:22:51, Вчера [Материал]

На 2. Постройки принадлежат (неофициально) Кригеру. Мойсееву, судье Драч.-это друг Мойсеева. В городе если кто-то неправильно установил МАФЫ то их депутаты сносят. почему не сносят незаконно построеннное строение?
Читатель
5 Дмитрий (Читатель)   • 13:45:29, Вчера [Материал]

Расследование ведется тогда, когда все давно построено. Куда смотрели местные власти? Кто подписывал разрешительные бумаги? Коррупция так и прет из каждого угла. А охранник просто глупый. Журналисты же не хотели захватить территорию. Позвони владельцу и отойди в сторону.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:12:35, Вчера [Материал]

На 5. Журналисту и так принадлежит эта территория и не только журналисту . а любому житомирянину-это коммунальная собственность громады Зачем ему захватывать свою собственность?
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 17:48:09, Вчера [Материал]

Всего лишь одна новость, и в результате интернет-мониторинга прокуратура прозрела и увидела нарушение.

Уйма новостей несколько дней писали про ЧП на Водоканале - прокуратура прикинулась миссией ОБСЕ, одела темные очки и ничего не видела и не слышала в результате интернет-мониторинга.

И потом мы с вами платим большие зарплаты и пенсии таким гос. служащим, выделяем огромные деньги ежегодно, а они реагируют на нарушения только там, где им выгодно, или где им разрешили открыть свой рот. Зачем в стране такая прокуратура?
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 21:45:08, Вчера [Материал]

в следующий раз будут думать, кого в сторожа нанимать
был бы вместо Уасыля с Корчака "ветеран вийны" с зарэестрованою зброею,ту журнашлюшку отпевали бы уже
а камера, или на что он там снимал, ушла бы в ломбард
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