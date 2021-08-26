В Житомире 20 детей одновременно играли в шахматы с восьмикратным чемпионом. ВИДЕО

"Плюсы такой игры - это то, что основной игрок обычно сильнее и дети могут развивать свои навыки. А если они в такой игре сделают ничью или выигрывают, то для них это будет чрезвычайным стимулом в дальнейшем", - сказал Игорь Выпханюк.
"Мне этот турнир понравился тем, что я впервые играл с гроссмейстером. Труднее всего было не увидеть мат. Играть в шахматы я очень люблю", - говорит Дамир.
"Если у ребенка слабый соперник, то, по моему мнению, он не научится лучше играть и просчитывать сильнее ходы, потому что для этого нужен более сильный соперник, который будет тебя держать в тонусе", - рассказал Анатолий Горай.
"Я только что играл с восьмикратным чемпионом по шахматам. И это круто, потому что у сильного соперника можно поучиться и записать его сильные ходы", - сказал Даниил.
"Мы участвовали в турнире не для победы, а чтобы поучиться и приобрести опыт. Даниил играет только один год. Ему нравится эта игра, и он даже носит в рюкзаке шахматы", - сказала Дарья Самарина.