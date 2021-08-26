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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 26 » 08:57:47

В Житомире 20 детей одновременно играли в шахматы с восьмикратным чемпионом. ВИДЕО

Сегодня, 08:57:47 343 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире 20 детей одновременно играли в шахматы с восьмикратным чемпионом. ВИДЕО

 В Житомире 20 детей в возрасте от 6 до 14 лет одновременно играли в шахматы с восьмикратным чемпионом области и международным мастером спорта по игре в шахматы Игорем Выпханюком.

На игру юным шахматистам давали 25 минут, информирует "Суспільне".
 

"Плюсы такой игры - это то, что основной игрок обычно сильнее и дети могут развивать свои навыки. А если они в такой игре сделают ничью или выигрывают, то для них это будет чрезвычайным стимулом в дальнейшем", - сказал Игорь Выпханюк.


С соперником уровня международного международного мастера спорта участник турнира Дамир Горай за шахматной доской встретился впервые.
 

"Мне этот турнир понравился тем, что я впервые играл с гроссмейстером. Труднее всего было не увидеть мат. Играть в шахматы я очень люблю", - говорит Дамир.


Отец парня Анатолий Горай говорит, что гордится игрой своего сына.
 

"Если у ребенка слабый соперник, то, по моему мнению, он не научится лучше играть и просчитывать сильнее ходы, потому что для этого нужен более сильный соперник, который будет тебя держать в тонусе", - рассказал Анатолий Горай.


7-летний Даниил Самарин впервые участвует в одновременной игре в шахматы. Профессионально заниматься этим видом спорта парень начал год назад.
 

"Я только что играл с восьмикратным чемпионом по шахматам. И это круто, потому что у сильного соперника можно поучиться и записать его сильные ходы", - сказал Даниил.


Мама парня говорит, что игра в шахматы положительно влияет на интеллектуальное развитие ее ребенка.
 

"Мы участвовали в турнире не для победы, а чтобы поучиться и приобрести опыт. Даниил играет только один год. Ему нравится эта игра, и он даже носит в рюкзаке шахматы", - сказала Дарья Самарина.

 
Тэги: шахматы, турнир, Житомир
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