Шикарные дома на коммунальной земле. Кто живет на живописных берегах Тетерева: расследование Антирейтинг

Журналист Александр Крыжановский опубликовал свое расследование относительно застройки берега Тетерева в Житомире. Речь идет о коммунальной земле на Корбутовке.
Отмечается, что на земельном участке вместо лодочной станции построили несколько элитных домов. В них уже начали обживаться богатые и влиятельные житомиряне.
Одни из них - депутат городского совета Юрий Моисеев
. Он утверждает, что дом - не его. Жилье на берегу реки он арендует за 8000 грн. Интересно, что арендодатель - связанное лицо, ведущее бизнес с отцом Моисеева.
Рядом - дом житомирского бизнесмена Леонида Кригера, а по соседству с коммунальным земельным участком строится поместье депутата горсовета Елены Розенблат.
Кто захватил берега реки и коммунальную землю - смотрите в сюжете "Антирейтинга
".
Напомним, во время расследования застройки коммунальной земли на берегу реки Тетерев на съемочную группу журналистов напал охранник элитных домов. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело
.