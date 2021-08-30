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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 30 » 09:55:18

Шикарные дома на коммунальной земле. Кто живет на живописных берегах Тетерева: расследование Антирейтинг

Сегодня, 09:55:18 178 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шикарные дома на коммунальной земле. Кто живет на живописных берегах Тетерева: расследование Антирейтинг

 Журналист Александр Крыжановский опубликовал свое расследование относительно застройки берега Тетерева в Житомире. Речь идет о коммунальной земле на Корбутовке.

Отмечается, что на земельном участке вместо лодочной станции построили несколько элитных домов. В них уже начали обживаться богатые и влиятельные житомиряне.

Одни из них - депутат городского совета Юрий Моисеев. Он утверждает, что дом - не его. Жилье на берегу реки он арендует за 8000 грн. Интересно, что арендодатель - связанное лицо, ведущее бизнес с отцом Моисеева.

Рядом - дом житомирского бизнесмена Леонида Кригера, а по соседству с коммунальным земельным участком строится поместье депутата горсовета Елены Розенблат.

Кто захватил берега реки и коммунальную землю - смотрите в сюжете "Антирейтинга".




Напомним, во время расследования застройки коммунальной земли на берегу реки Тетерев на съемочную группу журналистов напал охранник элитных домов. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело.
Тэги: Житомир, расследование, дом, застройка, депутат
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 10:16:46, Сегодня [Материал]

Чудова база відпочинку виходить!) Голосуймо ще за мера року!!
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