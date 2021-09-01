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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 1 » 10:55:38

Бизнес на интиме: в Житомире задержали 26-летнюю сутенершу

Сегодня, 10:55:38 865 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бизнес на интиме: в Житомире задержали 26-летнюю сутенершу

 Правоохранители разоблачили житомирянку, которая наладила бизнес на интиме. Она подыскивала клиентов для связанных с ней женщин, организовывала встречи и получала часть средств за услуги. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"По имеющимся сведениям, с ней были связаны по меньшей мере три женщины, которые оказывали интимные услуги по заказу. Так, фигурантка через объявления в интернет-сети подыскивала клиентов, договаривалась об оплате и организовывала встречи в арендованных помещениях в Житомире. Часть из полученных денег забирала, другое распределяла между исполнительницами заказов", - рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП Житомирщины Александр Фурманюк.


Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 26-летней женщины и изъяли доказательства противоправной деятельности.

Уже на следующий день по согласованию с областной прокуратурой ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Тэги: проституция, сутенерство, Житомир
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:24:32, Сегодня [Материал]

У нас в Житомире других проблем нету. Речку превратили в помойную яму! Незаконно понастроили мыши подплинтусные дома на комунальной земле (Моисеев и все другие) и сливают все нечистоты прямо в речку Тетерев.
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 12:20:27, Сегодня [Материал]

Разоблачили - видать, кто-то остался недоволен сервисом))
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