Бизнес на интиме: в Житомире задержали 26-летнюю сутенершу

"По имеющимся сведениям, с ней были связаны по меньшей мере три женщины, которые оказывали интимные услуги по заказу. Так, фигурантка через объявления в интернет-сети подыскивала клиентов, договаривалась об оплате и организовывала встречи в арендованных помещениях в Житомире. Часть из полученных денег забирала, другое распределяла между исполнительницами заказов", - рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП Житомирщины Александр Фурманюк.