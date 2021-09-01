Бизнес на интиме: в Житомире задержали 26-летнюю сутенершу

Правоохранители разоблачили житомирянку, которая наладила бизнес на интиме. Она подыскивала клиентов для связанных с ней женщин, организовывала встречи и получала часть средств за услуги. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"По имеющимся сведениям, с ней были связаны по меньшей мере три женщины, которые оказывали интимные услуги по заказу. Так, фигурантка через объявления в интернет-сети подыскивала клиентов, договаривалась об оплате и организовывала встречи в арендованных помещениях в Житомире. Часть из полученных денег забирала, другое распределяла между исполнительницами заказов", - рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП Житомирщины Александр Фурманюк.
Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 26-летней женщины и изъяли доказательства противоправной деятельности.
Уже на следующий день по согласованию с областной прокуратурой ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.
По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.