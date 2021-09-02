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В электротранспорте Житомира планируют отказаться от кондукторов. ВИДЕО

Сегодня, 10:54:42 3951 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В электротранспорте Житомира планируют отказаться от кондукторов. ВИДЕО

 В общественном транспорте Житомира планируют постепенно отказываться от услуг кондукторов и переходить на безналичную оплату проезда.

Несколько маршрутов уже курсируют без кондукторов в тестовом режиме, говорится в сюжете Союз-TV.
 

"В настоящее время несколько маршрутов троллейбусных, которые ходят в основном в часы пик, это маршруты №6, №8, №7 и №7-А, уже почти месяц работают без кондукторов. Соответственно есть озвучка в салоне троллейбуса, которая говорит о том, что в троллейбусе нет кондуктора, пожалуйста рассчитывайтесь или на валидаторах или у водителя", - рассказал руководитель городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.


В управлении уверяют, что без работы сокращенные работники не останутся: им предложат должность контролера или другую специальность в ТТУ.

Полностью отказаться от услуг кондукторов планируют в следующем году - после очередного поднятия стоимости проезда в наличной форме.
 
Тэги: Житомир, ТТУ, общественный транспорт, кондуктор
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