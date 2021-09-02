В электротранспорте Житомира планируют отказаться от кондукторов. ВИДЕО

"В настоящее время несколько маршрутов троллейбусных, которые ходят в основном в часы пик, это маршруты №6, №8, №7 и №7-А, уже почти месяц работают без кондукторов. Соответственно есть озвучка в салоне троллейбуса, которая говорит о том, что в троллейбусе нет кондуктора, пожалуйста рассчитывайтесь или на валидаторах или у водителя", - рассказал руководитель городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.