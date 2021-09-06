Украина заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады-2020

На XVI летних Паралимпийских играх 2020 в Токио украинские атлеты завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Таким образом, сборная Украины заняла шестое место в общекомандном зачете.
В соревнованиях от Украины приняли участие 143 атлета. Команда была представлена в 15 видах спорта, в 10 из которых завоевала награды.
Наибольшее количество медалей украинские спортсмены завоевали в соревнованиях по плаванию - 43 медали и легкой атлетике - 24 медали.
Самым титулованным спортсменом Игр стал пловец Максим Крипак из Харькова. Он выиграл пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Это стало рекордом Паралимпиады-2020.
Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро 2016 года - 117 медалей, третье место в общем зачете.