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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Сентябрь » 6 » 12:33:39

Украина заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады-2020

Сегодня, 12:33:39 178 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады-2020

 На XVI летних Паралимпийских играх 2020 в Токио украинские атлеты завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Таким образом, сборная Украины заняла шестое место в общекомандном зачете.

В соревнованиях от Украины приняли участие 143 атлета. Команда была представлена ​​в 15 видах спорта, в 10 из которых завоевала награды.

Наибольшее количество медалей украинские спортсмены завоевали в соревнованиях по плаванию - 43 медали и легкой атлетике - 24 медали.



Самым титулованным спортсменом Игр стал пловец Максим Крипак из Харькова. Он выиграл пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Это стало рекордом Паралимпиады-2020.

Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро 2016 года - 117 медалей, третье место в общем зачете.
Тэги: паралимпиада, Спорт, спортсмены, Медали
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