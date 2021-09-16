ДТП в Житомире: маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие. ФОТО

В Житомире на перекрестке улиц Киевская и Князей Острожских столкнулись маршрутка и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 6:50 утра, информирует "Суспільне
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Пресс-офицер патрульной полиции области Игорь Иванюк сообщил, что в ДТП есть травмированные.
"На углу Киевской и Князей Острожских столкнулись автомобиль Skoda и маршрутное такси "Рута", - говорит Игорь Иванюк. - Два человека получили травмы".
На месте происшествия работают следователи. Из-за ДТП на прилегающих улицах затруднено движение.
Фото: Суспільне