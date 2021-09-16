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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 16 » 09:33:47

ДТП в Житомире: маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня, 09:33:47 1678 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие. ФОТО

 В Житомире на перекрестке улиц Киевская и Князей Острожских столкнулись маршрутка и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 6:50 утра, информирует "Суспільне"

Пресс-офицер патрульной полиции области Игорь Иванюк сообщил, что в ДТП есть травмированные.
 

"На углу Киевской и Князей Острожских столкнулись автомобиль Skoda и маршрутное такси "Рута", - говорит Игорь Иванюк. - Два человека получили травмы".


На месте происшествия работают следователи. Из-за ДТП на прилегающих улицах затруднено движение.





Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, дтп, маршрутка
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Комментариев: 1
fg
1 Василий (fg)   • 20:47:36, Сегодня [Материал]

В чем проблема этого перекрестка?
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