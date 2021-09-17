На скандальном участке в центре Житомира начала работать строительная техника

"Житомиряне возмущаются и удивляются ситуации с зеленым забором и техникой, который роет землю по ул. Киевская, 6. Когда-то здесь снесли конструкцию АТБ и общество с мэрией боролись за строительство сквера Героям Украины. Потом стали говорить, чтобы привлечь инвестора для строительства здания культуры. Сейчас же близкие к власти люди говорят, что на первом этаже будет все же АТБ", - добавил журналист.