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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 17 » 08:26:19

На скандальном участке в центре Житомира начала работать строительная техника

Сегодня, 08:26:19 2325 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На скандальном участке в центре Житомира начала работать строительная техника

 На скандальном участке на перекрестке улиц Киевская и Театральная в Житомире начала работать строительная техника. Государственный архитектурно-строительный контроль проведет проверку объекта.

Решение было принято 16 сентября по инициативе общественных организаций, сообщает журналист Алексей Мельниченко.
 

"Житомиряне возмущаются и удивляются ситуации с зеленым забором и техникой, который роет землю по ул. Киевская, 6. Когда-то здесь снесли конструкцию АТБ и общество с мэрией боролись за строительство сквера Героям Украины. Потом стали говорить, чтобы привлечь инвестора для строительства здания культуры. Сейчас же близкие к власти люди говорят, что на первом этаже будет все же АТБ", - добавил журналист.


Напомним, в марте 2021 года городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что на скандальном участке планируют построить многоэтажный торгово-офисный центр.
 

Предыстория


На участке по улице Киевская, 6 планировалось создать сквер Героев Украины.

Несколько лет назад на этом месте начали строить продуктовый маркет АТБ, но общественность выступила против и впоследствии металлическую конструкцию демонтировали.

В октябре 2017 года опубликовали проект торгово-офисного центра на пересечении Киевской и Театральной.

Проект 2017 года
Тэги: Житомир, АТБ, сквер, строительство
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Комментариев: 2
DomA
1 Владимир (DomA)   • 12:19:30, Сегодня [Материал]

головне не забути написати на огорожі Тарасові слова і успіх забезпечено!!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:20:10, Сегодня [Материал]

Уже возле ЦУМа показывали проект одного здания, а по факту строят совсем другое. Не удивлюсь, если и тут нам показали одно, а в ходе строительства молча поменяют картинку на паспорте строительства и построят совсем другое здание.

Вообще, будем честны. В том, что на этом участке нет никакого сквера, виновата только городская власть. Эта власть потратила уйму денег на всякие беспонтовые ремонты в других местах, а это место стоит пустырем годами. Очевидно, что все изначально было договорено, и расчет был на время, что страсти поутихнут и все-равно постоят там что нужно бизнесу. Так оно в итоге и выходит.

Эти все комиссии до одного места. Пока они будут проходить, все уже будет построено. За примерами далеко ходить не нужно:
1. На пл. Победы возле трамвайных путей сколько было скандала за стройку Малиновским. Сначала это было кафе, потом сдалось помещение в аренду, и теперь там волшебным образом вырос второй этаж, к-рыя якобы тоже незаконно построен. Все замнется и вот она реальность.
2. Еще одно незаконное сооружение на Лятошинского, напротив бывшего Смоленска. Сколько было новостей, якобы даже нарушения есть, может даже суды. Но по факту здание построено и скоро будет сдано в эксплуатацию. Никто ничего сносить по решениях суда (если вдруг каким-то чудом такое произойдет) не будет.
3. Про заправку UPG можно и не говорить, о ней тут в каждой новости в комментах ФБ пишут.

Все эти примеры того, как изначально все было решено между чиновниками и владельцами бизнеса. Когда откаты занесены, это лишь вопрос времени и скандалов, но объекты появятся и построятся. Как бы не возмущались жители и т.п. Велком ту Юкрейн.
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