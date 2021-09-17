На скандальном участке в центре Житомира начала работать строительная техника

На скандальном участке на перекрестке улиц Киевская и Театральная в Житомире начала работать строительная техника. Государственный архитектурно-строительный контроль проведет проверку объекта.
Решение было принято 16 сентября по инициативе общественных организаций, сообщает журналист Алексей Мельниченко
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"Житомиряне возмущаются и удивляются ситуации с зеленым забором и техникой, который роет землю по ул. Киевская, 6. Когда-то здесь снесли конструкцию АТБ и общество с мэрией боролись за строительство сквера Героям Украины. Потом стали говорить, чтобы привлечь инвестора для строительства здания культуры. Сейчас же близкие к власти люди говорят, что на первом этаже будет все же АТБ", - добавил журналист.
Напомним, в марте 2021 года городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что на скандальном участке планируют построить многоэтажный торгово-офисный центр
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Предыстория
На участке по улице Киевская, 6 планировалось создать сквер Героев Украины
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Несколько лет назад на этом месте начали строить продуктовый маркет АТБ, но общественность выступила против и впоследствии металлическую конструкцию демонтировали
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В октябре 2017 года опубликовали проект торгово-офисного центра
на пересечении Киевской и Театральной.
Проект 2017 года