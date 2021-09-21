Житомирянин продал на металлолом чужой «Москвич», который простаивал во дворе

В Житомире мужчина продал на металлолом, как он думал, ничейный "Москвич", который простаивал во дворе многоэтажки. Позже выяснилось, что автомобиль все же имеет владельца и предприимчивому житомирянину теперь грозит уголовная ответственность.
"Как сообщил 47-летний житомирянин, со двора многоэтажки исчез его неисправный автомобиль. Полицейские начали мероприятия по установлению причастных к событию и места нахождения самого авто. В результате оперативники обнаружили транспортное средство в автомастерской. В дальнейшем следователи установили, что "Москвич" был продан в качестве металлолома"
, - информирует полиция Житомирщины
.
Полицейские выяснили, что автомобиль продал 30-летний житомирянин. Как впоследствии он рассказал, автомобиль длительное время находился возле дома с механическими повреждениями и спущенными колесами. Несколько дней он наблюдал за ситуацией и решил, что транспортное средство не имеет хозяина. Поэтому с помощью эвакуатора транспортировал автомобиль в автомастерскую и продал.
Его действия следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.