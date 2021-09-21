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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 21 » 08:39:54

Житомирянин продал на металлолом чужой «Москвич», который простаивал во дворе

Вчера, 08:39:54 1489 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин продал на металлолом чужой «Москвич», который простаивал во дворе

 В Житомире мужчина продал на металлолом, как он думал, ничейный "Москвич", который простаивал во дворе многоэтажки. Позже выяснилось, что автомобиль все же имеет владельца и предприимчивому житомирянину теперь грозит уголовная ответственность.

"Как сообщил 47-летний житомирянин, со двора многоэтажки исчез его неисправный автомобиль. Полицейские начали мероприятия по установлению причастных к событию и места нахождения самого авто. В результате оперативники обнаружили транспортное средство в автомастерской. В дальнейшем следователи установили, что "Москвич" был продан в качестве металлолома", - информирует полиция Житомирщины.

Полицейские выяснили, что автомобиль продал 30-летний житомирянин. Как впоследствии он рассказал, автомобиль длительное время находился возле дома с механическими повреждениями и спущенными колесами. Несколько дней он наблюдал за ситуацией и решил, что транспортное средство не имеет хозяина. Поэтому с помощью эвакуатора транспортировал автомобиль в автомастерскую и продал.

Его действия следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.
Тэги: Москвич, Житомир, металлолом
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Комментариев: 1
current_user
1 Current User (current_user)   • 13:17:26, Вчера [Материал]

І правильно зробив, що здав на металобрухт.
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