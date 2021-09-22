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В центре Житомира троллейбус столкнулся с легковушкой. ФОТО

Вчера, 08:32:05 1461 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира троллейбус столкнулся с легковушкой. ФОТО

 В центре Житомира столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 21 сентября на площади Победы.

Как сообщили "Журналу Житомира" в патрульной полиции, виновником ДТП является водитель троллейбуса.
 

"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda и троллейбуса. Как установили патрульные, водитель троллейбус не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Skoda", - информируют правоохранители.


В момент ДТП в салоне троллейбуса находились люди, никто не травмировался.

На водителя троллейбуса патрульные оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, троллейбус, Житомир
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Комментариев: 3
shmitok
1 Андрей (shmitok)   • 13:04:08, Вчера [Материал]

А що той водій тролейбусу там бачить взагалі за тими шторами? Самі водії потворять нові тролейбуси, розвішують штори, ікони, іграшки та штучні квіти.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 14:14:29, Вчера [Материал]

А зеркала зачем? Шторы ему не угодили)
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 13:13:35, Вчера [Материал]

Причём тут шторы. Все улицы города (и дворы тоже) забиты жоповозками так, что общественный транспорт уже физически не может передвигаться.
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