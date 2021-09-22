В центре Житомира троллейбус столкнулся с легковушкой. ФОТО

В центре Житомира столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 21 сентября на площади Победы.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в патрульной полиции, виновником ДТП является водитель троллейбуса.
"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda и троллейбуса. Как установили патрульные, водитель троллейбус не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Skoda", - информируют правоохранители.
В момент ДТП в салоне троллейбуса находились люди, никто не травмировался.
На водителя троллейбуса патрульные оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
Фото: патрульная полиция