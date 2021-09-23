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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 23 » 09:42:31

На нефтехранилище в Житомире СБУ проведет антитеррористические учения

Сегодня, 09:42:31 501 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На нефтехранилище в Житомире СБУ проведет антитеррористические учения

 23 сентября Служба безопасности Украины проведет в Житомире внезапные антитеррористические учения. Известно, что тренировки пройдут на нефтехранилище на окраине города.

"Тренировки состоятся на объекте повышенной опасности - Государственной организации "Комбинат "Рекорд". Спецучения проходят в условиях, приближенных к реальным", - сообщает Управление СБ Украины в Житомирской области.

Цель учений - проверка готовности региональных субъектов борьбы с терроризмом к действиям в условиях потенциальной террористической угрозы.

Служба безопасности Украины просит житомирян и гостей города способствовать проведению учений, сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с ограничительными мерами.

"Все действия проходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод граждан", - отмечает СБУ.
Тэги: терроризм, СБУ, Житомир, учение
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