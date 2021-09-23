На нефтехранилище в Житомире СБУ проведет антитеррористические учения

23 сентября Служба безопасности Украины проведет в Житомире внезапные антитеррористические учения. Известно, что тренировки пройдут на нефтехранилище на окраине города.
"Тренировки состоятся на объекте повышенной опасности - Государственной организации "Комбинат "Рекорд". Спецучения проходят в условиях, приближенных к реальным"
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Управление СБ Украины в Житомирской области.
Цель учений - проверка готовности региональных субъектов борьбы с терроризмом к действиям в условиях потенциальной террористической угрозы.
Служба безопасности Украины просит житомирян и гостей города способствовать проведению учений, сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с ограничительными мерами.
"Все действия проходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод граждан"
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