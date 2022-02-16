СБУ провела учение на житомирском водоканале: обезвредили «диверсантов». ФОТО

Служба безопасности Украины в рамках контрдиверсионных учений обезвредила условных "диверсантов" на КП "Житомирводоканал". Об этом сообщил
пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.
По легенде учений, "диверсионная группа" прибыла в Житомир для совершения масштабной чрезвычайной ситуации, которая должна была оставить без воды население областного центра. В качестве своей цели они выбрали насосную станцию.
"Условные диверсанты пытались осуществить серию "подрывов", они разместили несколько самодельных взрывных устройств на потенциально уязвимых участках станции. Участники учений оперативно обнаружили и осуществили успешное разминирование заложенной "взрывчатки". В ходе проведения комплекса совместных поисковых мероприятий "диверсанты" в течение считанных часов были обнаружены и задержаны", - сообщила спецслужба.
К учениям привлекались подразделения областных Управлений СБУ и Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства чрезвычайных ситуаций, работники коммунального предприятия, представители органов власти и самоуправления.
"Такие тренировки позволяют проверить слаженность действий при возникновении аналогичной ситуации. Мероприятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальным"
, - подчеркнули в СБУ.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 15 февраля в Житомире и области Служба безопасности Украины проводит многоэтапные контрдиверсионные учения
.
Фото: СБУ