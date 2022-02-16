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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 16 » 16:42:41

СБУ провела учение на житомирском водоканале: обезвредили «диверсантов». ФОТО

Сегодня, 16:42:41 612 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ провела учение на житомирском водоканале: обезвредили «диверсантов». ФОТО

 Служба безопасности Украины в рамках контрдиверсионных учений обезвредила условных "диверсантов" на КП "Житомирводоканал". Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.

По легенде учений, "диверсионная группа" прибыла в Житомир для совершения масштабной чрезвычайной ситуации, которая должна была оставить без воды население областного центра. В качестве своей цели они выбрали насосную станцию.
 

"Условные диверсанты пытались осуществить серию "подрывов", они разместили несколько самодельных взрывных устройств на потенциально уязвимых участках станции. Участники учений оперативно обнаружили и осуществили успешное разминирование заложенной "взрывчатки". В ходе проведения комплекса совместных поисковых мероприятий "диверсанты" в течение считанных часов были обнаружены и задержаны", - сообщила спецслужба.


К учениям привлекались подразделения областных Управлений СБУ и Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства чрезвычайных ситуаций, работники коммунального предприятия, представители органов власти и самоуправления.

"Такие тренировки позволяют проверить слаженность действий при возникновении аналогичной ситуации. Мероприятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальным", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщал "Журнал Житомира", с 15 февраля в Житомире и области Служба безопасности Украины проводит многоэтапные контрдиверсионные учения.





















Фото: СБУ
Тэги: Житомир, водоканал, учение, СБУ
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Комментариев: 1
Вано
1 Вано (Вано)   • 18:19:55, Сегодня [Материал]

Ну не знаю... Сети так изношены, что вода часто пропадает без всяких диверсантов
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