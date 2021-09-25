Денис Повторенко про трейдинг, інвестиції та фінансові ринки. ІНТЕРВ'Ю

Як ви познайомилися з фінансовим ринком? Чому вирішили реалізувати себе в сфері інвестицій та трейдингу?



Перший досвід роботи та знайомство саме з валютним ринком розпочалося в «Дельта Банк». На той момент, в 2014 році я був аналітиком кредитного портфеля банку, де одним із завдань було раціонально конвертувати валюту. Тобто, наш відділ уже давав рекомендації для відділу трейдингу. Ще тоді зрозумів невід’ємність аналітики та трейдингу, та що одне без іншого просто не може існувати. Після банку, у 2015 році, вирішив спробувати себе також в трейдингу та пройшов відбір до аналітичного агентства, в якому вже готували аналітику для брокерських компаній та супроводжували рахунки VIP клієнтів. У Forex Club працюю з 2017 року. За цей час став автором курсів по навчанню трейдингу та інвестицій, з яким ви можете ознайомитись на сайті компанії, а також розробив власну систему «Profitable Day», за якою торгую по сьогоднішній день. Свою аналітику та результати публікую в Telegram-каналі: https://t.me/DenisPovtorenko

Трейдинг насамперед це фінансова свобода. В Україні ця сфера ще тільки на етапі становлення, але я переконаний, що міцний фінансовий ринок – рушійна сила для економіки країни. Культура інвестування у нас з кожним роком зростає. Є попит зі сторони населення, але простота ринку здебільшого в його доступності. Адже на сьогоднішній день достатньо мати додаток у телефоні та вже заключати спекулятивні угоди. Але без аналізу стабільного прибуткового результату не буде. Як я і казав, трейдинг без аналізу довго не буде існувати.

Ви займаєтеся підбором готових інвестиційних рішень. Наскільки ваші клієнти в цілому прагнуть до самостійності: люди частіше хочуть отримати вже готовий варіант або все ж вважають за краще вибирати торгові інструменти і заключати угоди самостійно?





Більшість просто бажає заробити, намагаючись знайти найбільш простий і прибутковий спосіб. Початківці частіше шукають готові інвестиційні рішення та формують свої методики торгівлі. Але на першому етапі це зробити складно. Тому основна більшість все ж таки на початку проходить у нас безкоштовні курси, а вже з багажем знань починає робити перші кроки. Ті, хто вже знайомий з ринком та процесом трейдингу, здебільшого торгують самостійно з використанням наших готових рішень для диверсифікації ризику.

Який сегмент ринку вам найбільше подобається (акції, сировина і т.п.)? Як ви вважаєте, як краще торгувати: короткостроково, довгостроково, вести агресивну торгівлю або консервативне управління капіталом?

Скільки трейдерів – стільки і торгових підходів. Тому тут немає «лікувальної таблетки» на всі випадки. Комусь підходить спекулювати криптовалютою на таймфреймі М15, а хтось торгує золотом на Д1. Це залежить від торгової системи трейдера. Для всіх, хто знайомиться з ринком, я особисто рекомендую валюту та більш довгостроковий трейдинг. Оскільки середня волатильність валюти (відсоток зміни) складає 0.6% на день, в той час як волатильність, наприклад, акцій чи криптовалюти може становити 2-10% на день. З отриманням досвіду можна переходити на спекуляції та більш волотильні інструменти.



Щодо мене, то моя торгова система працює на ключових валютних інструментах, так званих «мажорах». Також у торговий список входить нафта, золото, індекс долара та S&P500. Для торгівлі акціями використовую фундаментальний аналіз фінансової звітності в комбінації з паттерним аналізом.

На вашу думку, чи легко поєднувати трейдинг і особисте життя: хобі, сім'ю? Або потрібно бути повністю зануреним у процес і працювати 24/7?





Я з впевненістю можу сказати, що одне іншому не заважає. Якщо трейдинг – ваше хобі, ви можете приділяти цьому заняттю 20-30 хвилин свого часу на день і більше часу проводити з люблячою сім'єю, з дітьми і при цьому ви будете мати достатній дохід. Я не рекомендую працювати 24/7, адже трейдинг це насамперед дисципліна та системність дій. Якщо ж вибрати шлях інвестування, то тут взагалі буде достатньо аналізувати свої угоди 1 раз на місяць. Якщо у вас банківський депозит на рік, ви ж не кожний день ходите до банку та перевіряєте свій відсоток прибутку, згодні? Успішні люди стають ними не тому, що багато працюють, а лише тому, що роблять правильні речі.

Чи є сенс інвестувати в українські активи або краще повністю зосередитися на зарубіжних ринках?

Проблеми нашого ринку в тому, що він зовсім не ліквідний. Фондовий індекс української біржі виріс на 23.3% з початку року. Це чудовий результат. Але він досить нестабільний (наприклад за 2020 рік -10.4%). Та немає ключових представників серед акцій компаній. Тому найбільш ліквідні інструменти – це облігації. В Україні їх дохідність складає 3.5% в доларах за рік. Але вважаючи зростання доларової інфляції до 5.3%, дохідність облігацій повністю нівелюється. Укріплення гривні до долара також не на руку інвесторам. Українська гривня з початку року зміцніла на 4.2% до долара. Тобто, якщо конвертували гривню у долари для здійснення інвестицій, то сьогодні ця сума менше на 4.2% в гривнях чим на початку року.



Тому тільки ріст дохідності більш ніж 5% в доларах буде означати факт дохідності від інвестицій.



16.09.2021 у нас була конференція у філії Forex Club на тему інвестицій, де ми роздивились фінансові інструменти України, ринок нерухомості та сформували варіанти готових інвестиційних портфелей. Тобто ми роздивлялися всі можливі аспекти інвестування в Україні та їх диверсифікацію фінансовими інструментами.

Щоб отримати запис конференції, чи інформацію по ній – можете виходити на зв'язок за контактами, вказаним нижче.

Як ви вважаєте, які інструменти зараз виглядають найцікавішими для інвестицій? А які навпаки будуть дешевшати в ціні?

Моя рекомендація для всіх: порівнюйте свою дохідність з динамікою індексу S&P500. Наприклад, якщо дохід від трейдингу за рік менший ніж S&P500 – це означає потрібно міняти та удосконалювати підхід. Адже таким чином можна не вести аналіз та трейдинга, а просто один раз на рік інвестувати в індекс.



Тому S&P500 це свого роду «must have» у портфелі кожного інвестора. Також рекомендую виділяти 10% на ризикові інвестиції у криптовалюту. На нашій конференції ми проаналізували, що найменша доля портфелю може бути найбільш дохідною. Наразі криптовалюта є найбільш дохідним інструментом та прогнозується надалі зростання.



Також очікую зростання усіх активів збереження: золота, швейцарського франка та японської єни. Враховуючи зростання інфляції в США, слід очікувати реакції від ФРС, збільшення відсоткової ставки та зменшення програми QE (Quantitative easing). Це збільшить попит на долар та збільшить його ціну на валютному ринку. В той же час, більшість учасників ринку будуть конвертувати свої валютні активи. Зазвичай в такий період ринкової волатильності збільшується попит на активи збереження.

Що потрібно для того, щоб досягти успіху в інвестуванні? Відкрийте якісь основні секрети або озвучте найзагальніші правила? Які основні помилки початківців інвесторів?

Перше, що потрібно, щоб досягти успіху – це терпіння. Терпіння витримувати збиткові угоди, терпіння постійно навчатися і пізнавати нове, завжди контролювати свої емоції і не поспішати із заробітком. На питання секрету успіху в інвестуванні найкраще відповів Уоррен Баффет в бесіді з Джеффом Безосом: «Уоррен, ви ж говорите такі прості речі, чому ж за Вами не повторює величезна кількість людей?» На що Уоррен Баффет відповів: «Тому що ніхто не хоче багатіти повільно». Цей міні-діалог двох найбагатших людей світу точно описує суть інвестування.

Основні помилки початківців-інвесторів:

Гонитва за надприбутками;

Відсутність контролю емоцій і дисципліни в торгівлі;

Відсутність торгового плану і стратегії;

Відсутність саморозвитку в трейдингу.

Яку пораду ви б могли дати інвесторам? З чого почати інвестування на фінансовому ринку?





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Телефон: +38 067 455 08 36, +38 067 455 08 26. Перша і найголовніша порада для початківців – пройти навчання трейдингу на фінансових ринках, а потім відкрити рахунок у Libertex для тестування своїх стратегій. Ми в свою чергу із задоволенням допоможемо всім бажаючим освоїти цей напрям.Отримати консультацію спеціаліста можуть всі зареєстровані клієнти в Житомирській філії: https://www.fxclub.org/open-account/trade/invest?bta=46459&nci=5359 Будемо раді бачити вас у нашому офісі в Житомирі.Наш офіс знаходиться за адресою:вул. Майдан Згоди 6,офісний центр в ТРЦ «Ярмарок», офіс 3.Телефон: +38 067 455 08 36, +38 067 455 08 26.