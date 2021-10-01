Полиция задержала вора, который обчистил квартиру в Житомире. Его сообщника объявили в розыск

"Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Кроме этого, он является обвиняемым в совершении подобного уголовного преступления. К нему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, но с правом внесения залога, чем молодой человек и воспользовался", - добавили в полиции.