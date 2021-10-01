Полиция задержала вора, который обчистил квартиру в Житомире. Его сообщника объявили в розыск

Правоохранители задержали 32-летнего жителя Олиевской громады по подозрению в причастности к краже из квартиры в Житомире, произошедшей 27 сентября. Его сообщника, 24-летнего жителя Коростышева, полицейские разыскивают.
"На днях в Житомирское районное управление полиции обратился 29-летний горожанин с сообщением о краже. Мужчина рассказал, что за время его отсутствия неизвестные лица взломали дверь в его квартиру и вынесли оттуда ценные вещи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского РУП"
, - сообщила "Журналу Житомира
" пресс-служба полиции Житомирщины.
Проанализировав записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей правоохранители выяснили, что к совершению кражи может быть причастен 32-летний житель пригорода. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные деяния. 28 сентября в ходе проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили похищенные у житомирянина вещи и другие доказательства к противоправным действиям.
Следователи задержали мужчину, решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
В ходе проведения досудебного следствия правоохранители также собрали доказательства причастности к краже 24-летнего жителя Коростышева.
"Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Кроме этого, он является обвиняемым в совершении подобного уголовного преступления. К нему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, но с правом внесения залога, чем молодой человек и воспользовался", - добавили в полиции.
Сейчас он избегает любого общения с полицейскими и не является по месту жительства. Следователи Житомирского районного управления полиции заочно сообщили ему о подозрении в совершении нового уголовного деяния и объявили мужчину в розыск.
"Уважаемые граждане! Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении Артура Пантелеева, просим сообщить в Житомирское районное управление полиции по телефону (098) 043-36-62, (098) 022-18-50 или 102, или непосредственно обратиться по адресу: г. Житомир, ул. Леси Украинки, 17"
, - призывают правоохранители.