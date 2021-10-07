Рейтинг лучших городов для ведения бизнеса: Житомир за год ухудшил позиции

Forbes Ukraine обнародовал рейтинг лучших городов для ведения бизнеса в 2021 году. Житомир занял в списке 16 место. Наш город за год потерял две позиции.
Рейтинг городов
составлен на основании 10-ти критериев, которые имеют равный вес. В частности, составители учитывали прозрачность городских властей, деловую активность, региональный рейтинг Doing Business (простота ведения предпринимательской деятельности) и покупательную способность. Кроме того, оценивали транспортное сообщение, безопасность, образование, миграционную привлекательность и экологическую ситуацию. Также к критериям в этом году добавили готовность к пандемии Covid-19.
Киев стал лидером, поднявшись с четвертой позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом. Залогом успеха стало то, что в городе - самая высокая в стране деловая активность и покупательная способность населения.
Ивано-Франковск, который в прошлом году был лидером, опустился на четвертую строчку. Вторая строчка у Винницы, а третье место занял Львов.
Рейтинг от Forbes Ukraine
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