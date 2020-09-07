Forbes назвал лучшие украинские города для бизнеса: Житомир – во втором десятке

Житомир занял 14 место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes Украина. Лидер рейтинга - Ивано-Франковск. Об этом сообщает liga.net
со ссылкой на печатную версию издания.
Как отмечают авторы рейтинга, он составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.
Житомир набрал 562 балла по 10 критериям: прозрачность городской власти - 77 баллов, деловая активность - 59 баллов, рейтинг Doing Business - 75 баллов, покупательная способность - 49 баллов, транспортное сообщение - 37 баллов, безопасность - 56 баллов, образование - 46 баллов, восприятие города жителями - 57 баллов, миграционная привлекательность - 33 балла, экологическая ситуация - 73 балла из 100.
В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.
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