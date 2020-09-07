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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 7 » 10:53:25

Forbes назвал лучшие украинские города для бизнеса: Житомир – во втором десятке

Вчера, 11:14:25 1353 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Forbes назвал лучшие украинские города для бизнеса: Житомир – во втором десятке

 Житомир занял 14 место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes Украина. Лидер рейтинга - Ивано-Франковск. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на печатную версию издания.

Как отмечают авторы рейтинга, он составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.

Житомир набрал 562 балла по 10 критериям: прозрачность городской власти - 77 баллов, деловая активность - 59 баллов, рейтинг Doing Business - 75 баллов, покупательная способность - 49 баллов, транспортное сообщение - 37 баллов, безопасность - 56 баллов, образование - 46 баллов, восприятие города жителями - 57 баллов, миграционная привлекательность - 33 балла, экологическая ситуация - 73 балла из 100.

В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков. 

Тэги: бизнес, рейтинг, Житомир, Forbes
Комментариев: 4
den2016
1 Деня (den2016)   • 12:02:20, Вчера [Материал]
+3

Хороший результат как для Житомира)
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 12:05:49, Вчера [Материал]
0

Новость так себе: она хорошая или плохая? Если в рейтинге 20 городов, то один результат, если 100, то малость другой... Кто хочет, - может идти на сайт "Форбс", искать?
"Журналистам" главное бездумно перепечатать новость.
Если кто-то не согласен - результат у вас перед глазами.
den2016
3 Деня (den2016)   • 12:55:34, Вчера [Материал]
+1

Журналисты заняты написанием статей для кандидатов в меры города.
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:01:04, Вчера [Материал]
+1

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