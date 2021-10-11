В Житомирской области двое парней улетели в кювет на угнанной машине. ФОТО

В городе Овруч двое парней поспорили и угнали из гаража автомобиль. Однако далеко уехать не удалось: из-за неумелого управления транспортное средство оказалось в кювете. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В отдел полиции №1 (г. Овруч) Коростенского РУ поступило сообщение от 50-летнего жителя местной громады о незаконном завладении его транспортным средством. По словам заявителя, он узнал об исчезновении своего ВАЗ-21061 от знакомых, которые ночью заметили автомобиль в кювете и позвонили ему", - рассказывают правоохранители.
Правоохранители выяснили, что вечером транспортное средство находилось в гараже на территории частного домовладения. Однако владелец оставил ключи внутри и двери помещения не закрыл.
Владелец авто заподозрил в причастности к угону двух местных парней, которые дружили с его сыном. Во время проверки этой информации она подтвердилась. Двое парней в возрасте 25 и 16 лет признали свою причастность.
Известно, что старший из них уже был ранее судим за аналогичное преступление и сейчас находится в качестве обвиняемого другого уголовно наказуемого деяния. К тому же медицинское обследование показало, что молодой человек находился в нетрезвом состоянии.
"Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Следователи устанавливают роль и участие в событии каждого из парней"
, - добавили в полиции.
Фото: ГУНП