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В Житомирской области двое парней улетели в кювет на угнанной машине. ФОТО

Сегодня, 15:21:11 553 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области двое парней улетели в кювет на угнанной машине. ФОТО

 В городе Овруч двое парней поспорили и угнали из гаража автомобиль. Однако далеко уехать не удалось: из-за неумелого управления транспортное средство оказалось в кювете. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"В отдел полиции №1 (г. Овруч) Коростенского РУ поступило сообщение от 50-летнего жителя местной громады о незаконном завладении его транспортным средством. По словам заявителя, он узнал об исчезновении своего ВАЗ-21061 от знакомых, которые ночью заметили автомобиль в кювете и позвонили ему", - рассказывают правоохранители.


Правоохранители выяснили, что вечером транспортное средство находилось в гараже на территории частного домовладения. Однако владелец оставил ключи внутри и двери помещения не закрыл.



Владелец авто заподозрил в причастности к угону двух местных парней, которые дружили с его сыном. Во время проверки этой информации она подтвердилась. Двое парней в возрасте 25 и 16 лет признали свою причастность.

Известно, что старший из них уже был ранее судим за аналогичное преступление и сейчас находится в качестве обвиняемого другого уголовно наказуемого деяния. К тому же медицинское обследование показало, что молодой человек находился в нетрезвом состоянии.

"Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Следователи устанавливают роль и участие в событии каждого из парней", - добавили в полиции.

Фото: ГУНП
Тэги: угон, Житомирщина
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