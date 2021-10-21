Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Житомира подорожает через несколько месяцев

В троллейбусах и трамваях Житомира поднимут стоимость проезда. В городском совете говорят, что повышения стоимости проезда не избежать и уже готовят соответствующее решение.
"Подорожание стоимости проезда неизбежно. Мы видим в последний месяц, что в городах, где есть электротранспорт, стоимость проезда составляет 8, 10, 6 гривен. Большинство городов уже идет на повышение тарифа. Других вариантов при такой стоимости электроэнергии у нас не будет", - сказал в комментарии C-TV руководитель городского управления транспорта Константин Пидпокровный.
Он добавил, что на сегодняшний день один пассажир обходится ТТУ в 12 грн, а средняя стоимость билета составляет 4,70 грн.
Решение о новых тарифах должны принять до конца года. Ориентировочная дата введения новых тарифов - с начала 2022 года.
Напомним, с 1 августа 2020 года стоимость проезда в электротранспорте составляет от 4 до 6 грн.