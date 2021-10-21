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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 21 » 12:18:42

Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Житомира подорожает через несколько месяцев

Сегодня, 12:18:24 1119 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Житомира подорожает через несколько месяцев

 В троллейбусах и трамваях Житомира поднимут стоимость проезда. В городском совете говорят, что повышения стоимости проезда не избежать и уже готовят соответствующее решение.

"Подорожание стоимости проезда неизбежно. Мы видим в последний месяц, что в городах, где есть электротранспорт, стоимость проезда составляет 8, 10, 6 гривен. Большинство городов уже идет на повышение тарифа. Других вариантов при такой стоимости электроэнергии у нас не будет", - сказал в комментарии C-TV руководитель городского управления транспорта Константин Пидпокровный.

Он добавил, что на сегодняшний день один пассажир обходится ТТУ в 12 грн, а средняя стоимость билета составляет 4,70 грн.

Решение о новых тарифах должны принять до конца года. Ориентировочная дата введения новых тарифов - с начала 2022 года.

Напомним, с 1 августа 2020 года стоимость проезда в электротранспорте составляет от 4 до 6 грн.
 
Тэги: стоимость проезда, ТТУ, трамвай, троллейбус
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Комментариев: 1
Васёк
1 Вася (Васёк)   • 15:05:08, Сегодня [Материал]

А пенсионерия так и будет табунами с утра до ночи на халяву круги наматывать? Вы с начала попробуйте количество льготников уменьшить, может и повышать цену не прийдётся.
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