Ігор Ходак допоміг придбати котел для дитсадка у Чуднівській громаді

Питання опалювального сезону нині в пріоритеті. Кожна громада розуміє критичність ситуації та намагається зекономити. Так у Чуднівській ТГ проводять реконструкцію котелень. У зв’язку із зростанням цін на газ виникла загроза припинення газопостачання у заклади освіти громади. Саме тому керівництво прийняло рішення, щодо альтернативних видів палива та реконструкції газових котелень, яку вже зробили у кількох закладах.
Завдяки Ігорю Ходаку, депутату Житомирської обласної ради від «Нашого краю» розпочали опалювальний сезон у дитячих садках Романівської громади, а от у Чуднівській меценат виділив 100 тисяч гривень на купівлю твердопаливного котла для закладу дошкільної освіти «Веснянка», де вже запрацювала реконструйована котельня. Тепер діти будуть відвідувати садочок у якому тепло та затишно, а батьки не будуть хвилюватися за здоров’я своєї малечі. Меценат розуміє усю важливість ситуації, яка склалася на старті нового опалювального сезону, тому миттєво реагує на прохання громади допомогти.
Окрім того вже розпочались роботи по встановленню твердопаливних котлів у Тютюнниківському закладі дошкільної освіти Чуднівської громади.
Пресслужба політичної партії "Наш край"