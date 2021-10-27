Олімпійський чемпіон Жан Беленюк відвідав Житомир. ФОТО

Візит відбувся на запрошення народного депутата, голови Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсенія Пушкаренка. Народні обранці разом із головою облради Володимиром Федоренком відвідали обласний дитячий чемпіонат із греко-римської боротьби та оглянули приміщення спортшколи «Авангард», реконструйоване в межах програми «Велике будівництво».
Жан Беленюк відзначив, що приїхав підтримати юних спортсменів – учасників обласних змагань. Адже він, як ніхто інший, розуміє, наскільки це для них важливо.
«Пам’ятаю себе 9-річним. Саме в цьому віці я почав займатися греко-римською боротьбою, їздив на подібні турніри. Розумію, наскільки це серйозний етап для становлення вас як майбутніх борців, які будуть прославляти нашу державу на міжнародному рівні
», – поділився Жан Беленюк спогадами під час церемонії відкриття спортивного турніру.
Юні спортсмени кажуть – щасливі від того, що вдалося познайомитися з таким видатним спортсменом. Діти мали змогу поспілкуватися з чемпіоном, попросити у нього професійні поради, поділитися власними досягненнями. Зізнаються, що така зустріч надихає та мотивує.
«Це дуже класний борець, і я з дитинства дивився за його кар’єрою. Він мені дуже подобається. Хотілося б взяти призове місце. Якщо б не він, не сильно хотілося б тут боротися
», – каже учасник змагань Ілля.
Голова Житомирської облради Володимир Федоренко наголошує, що приїзд Жана Беленюка у Житомир – значна подія для жителів не лише міста, а й усієї області. «Для цих маленьких спортсменів приїзд олімпійського чемпіона запам’ятається не все життя. Вони будуть на нього рівнятися. Вони будуть мріяти, щоб досягти найвищу нагороду у спортивній кар’єрі — олімпійську медаль
», – говорить Володимир Федоренко.
Народний депутат України Жан Беленюк зазначив, що за останні два роки держава значно більше уваги приділяє спортивній сфері.
«Цього року у нас був рекордний бюджет – понад 7,5 мільярдів гривень на розвиток спорту. На наступний рік у Держбюджеті закладено (і я сподіваюся, що буде підтримано) таку ж суму. Для того, щоб на належному рівні були всі програми: підготовка наших олімпійців до зимової Олімпіади, підтримка спортсменів, тренувальні збори, розбудова спортивної інфраструктури
», – підкреслює він.
Розвиток спортивної інфраструктури – один із пріоритетів команди партії «Слуга Народу». Наприклад реконструкція спортивної школи «Авангард» у Житомирі, яку оглянули народні обранці, здійснена у межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». А всього в Житомирській області за минулі два роки було побудовано або реконструйовано 5 масштабних спортивних об’єктів. Триває реконструкція ще 4 об’єктів. Зокрема, в процесі реконструкції 2 басейни: ДЮСШ «Авангард» (Житомир) і плавальний басейн (Бердичів). Практично «з нуля» будуються 2 стадіони: «Колос» в Олевську та «Юність» в Овручі.
«За останні два роки бюджетне фінансування спортивної сфери збільшилося фактично вдвічі. І це велика заслуга, зокрема і Жана. Адже він – перший заступник профільного комітету та активно лобіює потреби спортивної сфери. Своїм прикладом показує і владі, і всім українцям, що спортом потрібно займатися»
, – підкреслив Арсеній Пушкаренко.
У межах програми «Велике будівництво» по всій країні реконструюють існуючі та будують нові спортивні об’єкти.
«Мова йде про стадіони, басейни, спортивні комплекси, як-от «Авангард» у Житомирі чи «Динамо» в Радомишлі. За минулий рік в Україні було здано в експлуатацію понад 100 подібних об’єктів»
, – підкреслив народний депутат, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко.
Пресслужба партії «Слуга Народу»