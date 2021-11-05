Вышла из дома и исчезла: в Житомирской области разыскивают 34-летнюю женщину

В Житомирской области разыскивают Лилию Мельник, жительницу Бердичева, 1987 года рождения. По словам родных, женщина 2 ноября около 16:00 покинула место жительства и до настоящего времени не вернулась.
"Раньше она уже уходила из дома, нуждается в врачебном надзоре из-за состояния здоровья"
, - сообщили в полиции
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Приметы женщины
: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, заплетенные в две косы.
Одета в длинную куртку серого цвета, темные колготки, черные ботинки с белыми шнурками.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Лилии Мельник, сообщите по телефону 0985966480 или 102, или обратитесь в ближайший отдел полиции"
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