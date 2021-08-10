На Житомирщине разыскивают 80-летнюю женщину, имеющую проблемы с памятью: приметы и фото

"Женщина в силу возраста и состояния здоровья время от времени нуждается в помощи посторонних в ориентировании в пространстве. Правоохранители выяснили, что в последний раз женщину, которая проживает одна, видела соседка этот же день утром, около 8:00. Однако, когда сын приехал навестить мать в 12-12:30, ее уже дома не было", - информирует полиция Житомирщины.