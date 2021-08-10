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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 10 » 13:36:37

На Житомирщине разыскивают 80-летнюю женщину, имеющую проблемы с памятью: приметы и фото

Сегодня, 13:36:37 400 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине разыскивают 80-летнюю женщину, имеющую проблемы с памятью: приметы и фото

 В Житомирской области разыскивают 80-летнюю Галину Захаровну Козел, жительницу Емильчинской громады. Известно, что женщина имеет расстройства памяти и может находиться в непредсказуемых местах и ​​нуждаться в помощи. Последний раз ее видели 9 августа.
 

"Женщина в силу возраста и состояния здоровья время от времени нуждается в помощи посторонних в ориентировании в пространстве. Правоохранители выяснили, что в последний раз женщину, которая проживает одна, видела соседка этот же день утром, около 8:00. Однако, когда сын приехал навестить мать в 12-12:30, ее уже дома не было", - информирует полиция Житомирщины.


К поискам, кроме полицейских, присоединились спасатели, работники местного лесхоза, члены общественных формирований и односельчане женщины.
 

"В целом несколько десятков человек. Разбились на квадраты и проверяем заброшенные бывшие колхозные сады и ближайшие лесополосы, всего территория поисков составляет примерно до 40 га. Надеемся, что женщина заблудилась где-то неподалеку и сможем ее найти", - рассказал начальник Емильчинского отделения полиции Андрей Цехмейструк.


Приметы женщины: рост 160 см, худощавая, имеет короткие седые волосы, карие глаза. Была одета в красную кофту, юбку черного цвета, на ногах - черные зимние калоши.

Если у вас есть информация о возможном места пребывания Галины Захаровны, сообщите в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.

Тэги: пропал человек, розыск, Житомирщина
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