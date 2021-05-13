На Житомирщине разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Житомирской области разыскивают без вести пропавшего 35-летнего Гонтара Сергея Васильевича. Об этом 13 мая сообщила полиция области. Отмечается, что мужчина 11 мая ушел из дома в Новоград-Волынском районе и по сей день его местонахождение неизвестно.
Приметы Сергея Гонтара
: на вид около 35 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные с сединой.
На момент исчезновения был одет в спортивную кофту с капюшоном черного цвета, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Сергея Гонтара, сообщите об этом по телефонам 041413-51-54, 0636509664, 0674179154, 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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