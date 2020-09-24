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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 24 » 12:55:55

Ушел из дома и не вернулся: на Житомирщине разыскивают 51-летнего мужчину. ФОТО

Сегодня, 13:25:55 295 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел из дома и не вернулся: на Житомирщине разыскивают 51-летнего мужчину. ФОТО

 В Житомирской области разыскивают без вести пропавшего 51-летнего жителя Новоград-Волынского района Евпака Петра Петровича. 22 сентября мужчина ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

"Мужчина, проживающий в с. Суслы Новоград-Волынского района, ушел из дома в период времени с 7:30 до 14:30. Полицейские устанавливают его местонахождение", - информирует полиция Житомирской области.

По имеющейся информации, мужчина может быть дезориентирован из-за болезни.

Приметы Петра Евпака: ростом около 165 см, среднего телосложения, волосы короткие седые. На одной из рук отсутствуют верхние фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев.

На момент исчезновения был одет в футболку синего цвета с белыми и зелеными полосами, кофту черного цвета, брюки спортивные темно-синего цвета, галоши утепленные черного цвета.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Петра Евпака, сообщите об этом по телефонам (04141) 3-51-54, 067-417-91-54, 063-650-96-64 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.

Тэги: Житомирщина, розыск, пропал человек
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