Ушел из дома и не вернулся: на Житомирщине разыскивают 51-летнего мужчину. ФОТО

В Житомирской области разыскивают без вести пропавшего 51-летнего жителя Новоград-Волынского района Евпака Петра Петровича. 22 сентября мужчина ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.
"Мужчина, проживающий в с. Суслы Новоград-Волынского района, ушел из дома в период времени с 7:30 до 14:30. Полицейские устанавливают его местонахождение"
, - информирует полиция Житомирской области.
По имеющейся информации, мужчина может быть дезориентирован из-за болезни.
Приметы Петра Евпака
: ростом около 165 см, среднего телосложения, волосы короткие седые. На одной из рук отсутствуют верхние фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев.
На момент исчезновения был одет в футболку синего цвета с белыми и зелеными полосами, кофту черного цвета, брюки спортивные темно-синего цвета, галоши утепленные черного цвета.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Петра Евпака, сообщите об этом по телефонам (04141) 3-51-54, 067-417-91-54, 063-650-96-64 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.