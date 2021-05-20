Ушла из дома и исчезла: на Житомирщине разыскивают 59-летнюю женщину

Правоохранители больше недели разыскивают 59-летнюю Валентину Роик из поселка Романов. Информацию о розыске женщины опубликовали 20 мая на сайте ГУНП в Житомирской области.
"Правоохранители устанавливают место нахождения Роик Валентины Григорьевны, 1961 года рождения, жительницы пгт Романова, которая ушла из дома 9 мая 2021 года и место ее пребывания до сих пор время неизвестно"
, - говорится в сообщении
.
В полиции отмечают, что женщина ранее неоднократно оставляла дом и впоследствии самостоятельно возвращалась.
Ее приметы
: возраст 60-65 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие седые, глаза карие.
Была одета
: в красное пальто, синюю юбку, черную обувь, платок белого цвета. При себе имела белую сумку.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Валентины Роик, сообщите по телефону (04139) 2-10-02, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают полицейские.
Фото: ГУНП