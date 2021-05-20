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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 20 » 16:35:39

Ушла из дома и исчезла: на Житомирщине разыскивают 59-летнюю женщину

Сегодня, 16:35:39 336 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушла из дома и исчезла: на Житомирщине разыскивают 59-летнюю женщину

 Правоохранители больше недели разыскивают 59-летнюю Валентину Роик из поселка Романов. Информацию о розыске женщины опубликовали 20 мая на сайте ГУНП в Житомирской области.

"Правоохранители устанавливают место нахождения Роик Валентины Григорьевны, 1961 года рождения, жительницы пгт Романова, которая ушла из дома 9 мая 2021 года и место ее пребывания до сих пор время неизвестно", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что женщина ранее неоднократно оставляла дом и впоследствии самостоятельно возвращалась.

Ее приметы: возраст 60-65 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие седые, глаза карие.

Была одета: в красное пальто, синюю юбку, черную обувь, платок белого цвета. При себе имела белую сумку.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Валентины Роик, сообщите по телефону (04139) 2-10-02, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают полицейские.

Фото: ГУНП
Тэги: Житомирщина, пропал человек, розыск
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