Ушла в лес за ягодами. На Житомирщине вторые сутки разыскивают пожилую женщину: приметы и фото

В Житомирской области разыскивают пенсионерку Галину Довгоселец, которая еще 10 июля ушла в лес за ягодами и домой не вернулась. Об этом сообщила полиция Житомирщины.
Известно, что женщина 1941 года рождения, она ушла из дома в селе Рудня-Быстрая Олевского района.
Уже второй день подряд полицейские, нацгвардейцы, лесоводы и местные жители ищут Галину Семеновну. Поисковые группы прочесывают лесной массив, проверяют водоемы, канавы и заросли. О розыске женщины сообщили и жителей близлежащих населенных пунктов.
Приметы пропавшей
: на вид 80 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, длинные, лицо круглое, глаза карие. На момент исчезновения была одета в кофту зеленого цвета, темное платье, платок.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Галины Довгоселец, сообщите об этом по телефонам (04135) 2-23-56 или "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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