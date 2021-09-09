Полиция разыскивает в Житомирской области без вести пропавшую 25-летнюю девушку

Полиция Житомирщины устанавливает местонахождение Татьяны Игнатюк, жительницы г. Новоград-Волынский, 1994 года рождения.
По словам родных пропавшей, девушка 30 августа ушла из дома в неизвестном направлении, после чего связь с ней была потеряна.
Ее приметы
: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета, средней длины.
На момент исчезновения была одета в кофту желтого цвета, брюки темно-синего цвета.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о возможном месте нахождения Игнатюк Татьяны Александровны, сообщите по телефонам: 041413-51-54, 0636509664, 0674179154 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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