В Житомирской области продолжаются поиски пенсионерки, которая пропала еще в июле. ФОТО

На севере Житомирской области полицейские, лесники и громада продолжают поиски 79-летней Галины Довгоселец. Об исчезновении женщины стало известно 14 июля
.
"Во время первоочередных мероприятий правоохранители установили, что последний раз ее видели односельчане еще 5 дней назад (в июле, - ред.). Тогда она собиралась в лес по ягоды, как это делала каждый день. К сожалению, организованные в июле поиски не принесли результата"
, - сообщили в полиции
.
5 октября полицейские местного отделения вместе с работниками лесхозов провели еще один рейд, ориентируясь на найденную недавно кофту, которая могла принадлежать женщине.
К поисковым группам были привлечены и кинологи. Однако и в этот раз поиски не принесли результата.
Напомним, приметы пропавшей: на вид 80 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, длинные, лицо круглое, глаза карие. На момент исчезновения была одета в кофту зеленого цвета, темное платье, платок.