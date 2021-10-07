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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 7 » 11:21:35

В Житомирской области продолжаются поиски пенсионерки, которая пропала еще в июле. ФОТО

Сегодня, 11:21:35 562 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области продолжаются поиски пенсионерки, которая пропала еще в июле. ФОТО

 На севере Житомирской области полицейские, лесники и громада продолжают поиски 79-летней Галины Довгоселец. Об исчезновении женщины стало известно 14 июля.

"Во время первоочередных мероприятий правоохранители установили, что последний раз ее видели односельчане еще 5 дней назад (в июле, - ред.). Тогда она собиралась в лес по ягоды, как это делала каждый день. К сожалению, организованные в июле поиски не принесли результата", - сообщили в полиции.

5 октября полицейские местного отделения вместе с работниками лесхозов провели еще один рейд, ориентируясь на найденную недавно кофту, которая могла принадлежать женщине.



К поисковым группам были привлечены и кинологи. Однако и в этот раз поиски не принесли результата.

Напомним, приметы пропавшей: на вид 80 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, длинные, лицо круглое, глаза карие. На момент исчезновения была одета в кофту зеленого цвета, темное платье, платок.


 
Тэги: розыск, Житомирщина, пропал человек
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