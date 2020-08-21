На Житомирщине разыскивают мужчину, который пропал неделю назад

Полиция устанавливает местонахождение жителя Житомирской области Ивана Проценко, пропавшего неделю назад. Известно, что мужчина 1996 года рождения проживает в с. Глезно на Любарщине, а проходит службу в Житомире.
По словам сестры пропавшего, в последний раз мужчину видели 14 августа в пгт Пулины, где он ушел из дома знакомых в неизвестном направлении.
Его приметы
: рост около 168 см, среднего телосложения, волосы русого цвета, короткие. На левой руке есть татуировка: в виде китайских иероглифов.
"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Ивана Проценко, сообщите по телефону (0412) 40-74-20, (0412) 40-78-04 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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