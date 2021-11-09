ГО «Громадська оборона» у Житомирі виповнилось 2 роки. Наші здобутки

В кінці 2018 року у двір вул. Шевченка 14 увірвалась будівельна техніка під охороною поліції і дозволом міської ради. Саме з цього розпочалась наша боротьба - небайдужих до своїх прав та життів житомирян. За 2 роки багато всього пройдено, звітом про що і ділимось з Вами:
Звичайно, йти проти системи корупції нелегко. Однак просто й швидко цю систему не побороти. День за днем. Крок за кроком. Пропонуємо розглянути найгучніші та цікаві справи.
Захищаємо громадян
Скасували ряд протоколів та постанов поліції в т.ч. по "130-тці".
Рішенням судів скасовані постанови та закриті адміністративні справи у зв'язку з відсутністю адміністративного правопорушення.
Відкрито ряд кримінальних проваджень відносно працівників поліції за перевищення службових повноважень, завданню тілесних ушкоджень та підробки документів, розслідування яких наразі триває.
Розкриваємо корупцію. Боремо корупцію. Відшкодовуємо в бюджет
Зареєстрували ряд проваджень по справам новобудов, які порушують норми законодавства.
Відстояли права мешканців по вул. Шевченка 14 й зупинили будівництво незаконної багатоповерхівки.
Розкрили обкрадання на реконструкції стадіону "Спартак" на 65 млн грн. Направили заяви до ДБР та ДСР. Зареєстрували кримінальні провадження щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування та підрядних організацій, осіб які здійснюють авторський та технічний нагляд за "Спартаком" щодо розтрати бюджетних коштів
Відшкодовали в місцевий бюджет 9,5 млн грн з незаконної діяльності Епіцентру за 2019-2020 рр.
Допомогли жителям будинку вул. Київська 40 щодо проблеми з будівництвом БЦ:
укладено договір про примирення між ГО, управління ДАБК та забудовником, проведено утеплення терця будинку жителів.
Зареєстровали кримінальне провадження за несплата оренди за 3 роки фактичного користування під будівлею Дому Трибеля.
Захищаємо екологію
Розслідували й подали в суд по влаштуванню незаконного сміттєзвалища між с. Вільськ та с. Перемога, що належать до Оліївської ОТГ.
Провели дослідження й розкрили громаді критичний стан води в Тетереві після аварії водоканалу.
Боремось з незаконною АЗС UPG
По UPG виграно декілька судів різної юрисдикції визнали будівництво АЗС незаконними:
Житомирським окружний адміністративним судом визнано, а 7-им Вінницьким апеляційним залишено без змін, що детальним планом територій не передбачалось АЗС, визнано нецільове використання земельної ділянки, відсутнє спеціальне зональне погодження, відсутній остаточний звіт з оцінки впливу на навколишнє природнє середовище, відсутня оцінки впливу на довкілля, скасовані декларативні та дозвільні документи, які дають на будівельні роботи.
визнано, що будівництво без оцінки впливу на довкілля порушило інтереси громадськості
винесено окрему ухвалу, що порушені санітарні та протипожежні дистанції до прилеглих будинків; відсутні декларації безпечності вказаного об'єкту.
судом накладалась заборона на торгівлю нафтопродуктами;
наразі триває розгляд справи про знесення АЗС UPG.
Виграно суд, що признав дії Житомирської міської ради (депутатського корпусу) такими, що спотворили інститут громадських слухань і їх дії визнані протиправними.
Суди видали ряд окремих ухвал щодо незаконності дій виконавчого органу ЖМР здебільшого департаменту містобудування та земельних відносин.
Просимо підтримки й запрошуємо в команду охочих, якщо маєте бажання та вміння! Нам 2 роки.
Ми громадська організація, що відстоює права житомирян та протидіє свавіллю органів влади.
Ми громадська організація, що не критикує безпідставно, а пропонує рішення.
Ми громадська організація, до якої звертаються люди, бо більше немає до кого.
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Пресслужба ГО «Громадська оборона»