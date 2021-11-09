УЗ обещает запустить Интерсити в Житомир: названы сроки

9 ноября состоялся форум «Велике будівництво: нова залізниця», в котором приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Центральная тема – системные изменения, которые ожидают «Укрзалізницю» и направления развития отрасли.
Министр заявил
, что до 2024 года во все облцентре страны, в том числе и в Житомир, будут курсировать поезда Интерсити. Для этого нужно провести электрификацию путей.
«До конца 2024 года во все областные центры должен доезжать поезд Интерсити. Чтобы достичь этой цели мы разворачиваем масштабную электрификацию путей. В лучшие годы УЗ электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей.
Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата Интерсити+ в более чем 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, уже скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы», – рассказал Александр Кубраков.
Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год министр назвал:
- Житомир – Новоград-Волынский;
- Долинская – Николаев – Колосовка;
- Ворожба – Сумы.
Напомним, электрификация линии Житомир - Новоград-Волынский позволит перенаправить через Житомир 10 ежедневных поездов дальнего следования
и, тем самым, обеспечить ежедневное сообщение с 19 областными центрами страны.
Председатель ОГА Виталий Бунечко заявлял
, что электрификация участка железной дороги от Житомира до Новограда-Волынского продлится как минимум 2 года, а общая стоимость проекта составит 1,5 миллиарда гривен.