УЗ обещает запустить Интерсити в Житомир: названы сроки

«До конца 2024 года во все областные центры должен доезжать поезд Интерсити. Чтобы достичь этой цели мы разворачиваем масштабную электрификацию путей. В лучшие годы УЗ электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей.



Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата Интерсити+ в более чем 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, уже скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы», – рассказал Александр Кубраков.