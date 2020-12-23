В столицу за 30 гривен: УЗ возобновила курсирование электрички Житомир – Киев

С 23 декабря возобновил свое движение электропоезд по маршруту Киев-Житомир-Киев. Об этом информируют в управлении транспорта и связи городского совета.
Из Житомира
электропоезд будет отправляться в 05:10 и прибывать в Киев в 8:54.
Из Киева
в Житомир электричка будет отправляться в 18:43 и прибывать в Житомир в 22:19.
Электропоезд будет работать ежедневно с осуществлением следующих остановок по маршруту: Житомир, Новая Быстра, Станишовка, Лещин, Града, Ивница, Степок, Яроповичи, Лотос, Скочище, Липняк, Корнин, Ставище, Волица, Скригалевка, Новая Волица, Унава, Потиевка, Фастов, Сорочий Брод, Мотовиловка, Васильков, Боярка, Вишневое, Киев-Волынский, Караваевы Дачи, Киев.
Стоимость билета составляет 30 грн.
на тех, у кого есть лишних 3 часа времени и нет двух долларов.
но в стАлицу хочецца....
Коли вже цей совок зникне нарешті з голів управлінців Укрзалізниці?!