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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 23 » 11:30:36

В столицу за 30 гривен: УЗ возобновила курсирование электрички Житомир – Киев

Сегодня, 11:38:36 970 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В столицу за 30 гривен: УЗ возобновила курсирование электрички Житомир – Киев

 С 23 декабря возобновил свое движение электропоезд по маршруту Киев-Житомир-Киев. Об этом информируют в управлении транспорта и связи городского совета.

Из Житомира электропоезд будет отправляться в 05:10 и прибывать в Киев в 8:54.

Из Киева в Житомир электричка будет отправляться в 18:43 и прибывать в Житомир в 22:19.

Электропоезд будет работать ежедневно с осуществлением следующих остановок по маршруту: Житомир, Новая Быстра, Станишовка, Лещин, Града, Ивница, Степок, Яроповичи, Лотос, Скочище, Липняк, Корнин, Ставище, Волица, Скригалевка, Новая Волица, Унава, Потиевка, Фастов, Сорочий Брод, Мотовиловка, Васильков, Боярка, Вишневое, Киев-Волынский, Караваевы Дачи, Киев.

Стоимость билета составляет 30 грн.
Тэги: электричка, Житомир, УЗ, Киев
Комментариев: 3
DomA
1 Владимир (DomA)   • 11:42:17, Сегодня [Материал]
+2

Чудова новина, але на кого саме орієнтовано дане перевезення?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:19:36, Сегодня [Материал]
+1

это же очевидно
на тех, у кого есть лишних 3 часа времени и нет двух долларов.
но в стАлицу хочецца....
tester
3 Maykivets (tester)   • 15:42:44, Сегодня [Материал]
0

Більше трьох з половиною годин до Києва...
Коли вже цей совок зникне нарешті з голів управлінців Укрзалізниці?!
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