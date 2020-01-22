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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 22 » 13:04:37

В «Укрзализныце» решают, целесообразно ли пускать через Житомир поезд «Интерсити»

Сегодня, 13:04:20 1264 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В «Укрзализныце» решают, целесообразно ли пускать через Житомир поезд «Интерсити»

 В Министерстве инфраструктуры решили создать рабочую группу для изучения вопроса целесообразности электрификации участка от Житомира до Новоград-Волынского и запуска скоростного поезда «Интерсити».

Об этом в комментарии сайту Житомир инфо рассказал народный депутат от Житомира Игорь Герасименко.
 

«Создается рабочая группа в Укрзализныце для изучения целесообразности. Понятно, что то дотационный проект, потому что стоимость электрификации 1 км железной дороги - 12 миллионов гривен, а там около 80 км от Житомира до Новоград-Волынского. Электрификация этого участка позволит запустить поезд «Интерсити» сообщением Киев-Львов через Житомир», - сказал Игорь Герасименко.


По его словам, встреча в министерстве состоялась 21 января, рабочая группа должна до 20 февраля представить свои обоснованные выводы о целесообразности или нецелесообразности электрификации указанного участка. Нардеп отметил, что на встрече присутствовали мэр Житомира Сергей Сухомлин и директор департамента регионального развития облгосадминистрации Инна Хоменко.

«От городского совета должно быть письмо с предложениями о включении их представителей в рабочую группу. Я тоже напишу письмо, чтобы в состав рабочей группы включили моего помощника Виталия Кучеренко», - отметил Герасименко.

Напомним, ранее нардеп Герасименко заявил, что из Житомира в Киев планируют запустить скоростной поезд
Тэги: интерсити, Укрзалізниця, Житомир, поезд
Комментариев: 2
DMB2016
1 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 15:59:39, Сегодня
+1

Соберут консилиум ,раздеребанят хрен знает что,и дело не тронется с места
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:01:49, Сегодня
0

прям гиперлуп в Венскую оперу через Новоград
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