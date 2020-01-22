В «Укрзализныце» решают, целесообразно ли пускать через Житомир поезд «Интерсити»

«Создается рабочая группа в Укрзализныце для изучения целесообразности. Понятно, что то дотационный проект, потому что стоимость электрификации 1 км железной дороги - 12 миллионов гривен, а там около 80 км от Житомира до Новоград-Волынского. Электрификация этого участка позволит запустить поезд «Интерсити» сообщением Киев-Львов через Житомир», - сказал Игорь Герасименко.