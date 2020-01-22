В Министерстве инфраструктуры решили создать рабочую группу для изучения вопроса целесообразности электрификации участка от Житомира до Новоград-Волынского и запуска скоростного поезда «Интерсити».
Об этом в комментарии сайту Житомир инфо
рассказал народный депутат от Житомира Игорь Герасименко.
«Создается рабочая группа в Укрзализныце для изучения целесообразности. Понятно, что то дотационный проект, потому что стоимость электрификации 1 км железной дороги - 12 миллионов гривен, а там около 80 км от Житомира до Новоград-Волынского. Электрификация этого участка позволит запустить поезд «Интерсити» сообщением Киев-Львов через Житомир», - сказал Игорь Герасименко.
По его словам, встреча в министерстве состоялась 21 января, рабочая группа должна до 20 февраля представить свои обоснованные выводы о целесообразности или нецелесообразности электрификации указанного участка. Нардеп отметил, что на встрече присутствовали мэр Житомира Сергей Сухомлин и директор департамента регионального развития облгосадминистрации Инна Хоменко.
«От городского совета должно быть письмо с предложениями о включении их представителей в рабочую группу. Я тоже напишу письмо, чтобы в состав рабочей группы включили моего помощника Виталия Кучеренко»
, - отметил Герасименко.
Напомним, ранее нардеп Герасименко заявил, что из Житомира в Киев планируют запустить скоростной поезд
.
В «Укрзализныце» решают, целесообразно ли пускать через Житомир поезд «Интерсити»