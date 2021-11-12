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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 12 » 17:21:38

Посилення підтримки медицини та збільшення доплат медикам, – «УДАР Віталія Кличка» озвучив план протидії коронакризі   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 17:21:38 232 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Посилення підтримки медицини та збільшення доплат медикам, – «УДАР Віталія Кличка» озвучив план протидії коронакризі

 Партія «УДАР Віталія Кличка» розробила та презентувала антикризовий план, який містить дієві заходи боротьби з епідемією, шляхи пом’якшення соціальних та економічних наслідків корона кризи та підтримки медичної сфери. Реалізуючи антикризовий план Україна в напрямку підтримки медичної системи та медиків не лише зможе ефективно протидіяти наслідкам коронакризи та захистити життя людей, а й закласти фундамент якісного перетворення української медицини згідно високих світових стандартів. Про це повідомляє офіційний сайт партії.

Всупереч вимогам Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який вимагає виділення не менше 5% ВВП на галузь охорони здоров’я, уряд в проекті бюджету на 2022 рік на ці цілі пропонує виділити лише близько 3,5% від ВВП. Водночас, за рекомендаціями ВООЗ, на медицину потрібно передбачати щонайменше 7% від ВВП. Така позиція влади знову відкладає на невизначений строк завершення медичної реформи. Не можна забувати, що видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями бюджету, а тому повинні мати пріоритет при розробці і ухваленні про державний бюджет.
  • Надати дієву підтримку медичній системі. Для цього необхідно збільшити кількість профільних лікарень та ліжок, обладнаних кисневими точками. Важливо збільшити доплати медикам, щоб зупинити відтік з ковідних лікарень фахових медиків та повернути всіх, які звільнилися під час попередніх хвиль епідемії.
  • Остаточно врегулювати механізм оперативного перепрофілювання відомчих лікарень в ковід-диспансери.
  • Запровадити ефективний контроль над виробництвами кисню як за об’єктами стратегічного значення для держави. Відпрацювати логістику безперебійного постачання в усі лікарні країни.
  • Не відкладати медреформу. Необхідно завершити реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці. Криза – це не привід зупинити реформу, а необхідність та реальний шанс на системне та якісне перетворення медичної системи.

Українська влада під час пандемії коронавіруса має зрозуміти важливість медичної системи для збереження життя людей. І тому належний рівень фінансування медицини – це питання національної безпеки країни. 

Зокрема, радимо переймати досвід київської влади, де у бюджеті закладено понад 1,5 млрд грн на безповоротну матеріальну допомогу медикам, щоб лікарі отримували по 5000 гривень щомісяця, а медичний персонал – по 4000 грн. Крім того, збільшено кількість ліжкомісць для хворих на ковід до 6000 тисяч, закуплено додатковий кисень та апарати ШВЛ і організовано вакцинацію так, що столиця є лідером за темпами щеплення від ковід.

Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка» 
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