Посилення підтримки медицини та збільшення доплат медикам, – «УДАР Віталія Кличка» озвучив план протидії коронакризі

Партія «УДАР Віталія Кличка» розробила та презентувала антикризовий план, який містить дієві заходи боротьби з епідемією, шляхи пом’якшення соціальних та економічних наслідків корона кризи та підтримки медичної сфери. Реалізуючи антикризовий план Україна в напрямку підтримки медичної системи та медиків не лише зможе ефективно протидіяти наслідкам коронакризи та захистити життя людей, а й закласти фундамент якісного перетворення української медицини згідно високих світових стандартів. Про це повідомляє офіційний сайт партії
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Всупереч вимогам Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який вимагає виділення не менше 5% ВВП на галузь охорони здоров’я, уряд в проекті бюджету на 2022 рік на ці цілі пропонує виділити лише близько 3,5% від ВВП. Водночас, за рекомендаціями ВООЗ, на медицину потрібно передбачати щонайменше 7% від ВВП. Така позиція влади знову відкладає на невизначений строк завершення медичної реформи. Не можна забувати, що видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями бюджету, а тому повинні мати пріоритет при розробці і ухваленні про державний бюджет.
- Надати дієву підтримку медичній системі. Для цього необхідно збільшити кількість профільних лікарень та ліжок, обладнаних кисневими точками. Важливо збільшити доплати медикам, щоб зупинити відтік з ковідних лікарень фахових медиків та повернути всіх, які звільнилися під час попередніх хвиль епідемії.
- Остаточно врегулювати механізм оперативного перепрофілювання відомчих лікарень в ковід-диспансери.
- Запровадити ефективний контроль над виробництвами кисню як за об’єктами стратегічного значення для держави. Відпрацювати логістику безперебійного постачання в усі лікарні країни.
- Не відкладати медреформу. Необхідно завершити реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці. Криза – це не привід зупинити реформу, а необхідність та реальний шанс на системне та якісне перетворення медичної системи.
Українська влада під час пандемії коронавіруса має зрозуміти важливість медичної системи для збереження життя людей. І тому належний рівень фінансування медицини – це питання національної безпеки країни.
Зокрема, радимо переймати досвід київської влади
, де у бюджеті закладено понад 1,5 млрд грн на безповоротну матеріальну допомогу медикам, щоб лікарі отримували по 5000 гривень щомісяця, а медичний персонал – по 4000 грн. Крім того, збільшено кількість ліжкомісць для хворих на ковід до 6000 тисяч, закуплено додатковий кисень та апарати ШВЛ і організовано вакцинацію так, що столиця є лідером за темпами щеплення від ковід.
Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»