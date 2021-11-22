За підтримки депутата від «Нашого краю» у Малині нагородили переможців пісенного конкурсу

У Малині відбулося нагородження переможців та призерів 8-го Міжрайонного учнівсько-студентського онлайн-конкурсу «Слово і пісня Валерія Лісовського».
Захід пройшов за підтримки голови Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край», депутата Житомирської обласної ради Сергія Диняка.
Сергій Диняк разом із управлінням освіти, науки, спорту і національно-патріотичного виховання молоді, культури виконкому міської ради підтримали ініціативу Малинського райоб'єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка у проведенні конкурсу.
Нагороди розподілили у трьох вікових номінаціях (молодша, середня, старша), також в категоріях – «Пісня», «Декламація поезії», «Творча робота».
27 переможців та призерів конкурсу отримали відзнаки та подарунки від Малинської громади та Сергія Диняка, які вручила Ольга Яворська, помічник-консультант депутата. Подарунки й грамоти вручили і студентам Малинського фахового коледжу Євгенію Чайці та Вікторії Линник.
«Слово і пісня Валерія Лісовського» це – щорічний конкурс, присвячений пам'яті почесного громадянина Малинського району, поета-пісняра, просвітянина, колишнього директора Головківської школи Валерія Володимировича Лісовського.
Пресслужба політичної партії «Наш край»