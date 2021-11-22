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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Ноябрь » 22 » 14:54:58

За підтримки депутата від «Нашого краю» у Малині нагородили переможців пісенного конкурсу   ПОЛІТИКА  

Вчера, 14:54:58 456 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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За підтримки депутата від «Нашого краю» у Малині нагородили переможців пісенного конкурсу

 У Малині відбулося нагородження переможців та призерів 8-го Міжрайонного учнівсько-студентського онлайн-конкурсу «Слово і пісня Валерія Лісовського».

Захід пройшов за підтримки голови Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край», депутата Житомирської обласної ради Сергія Диняка.

Сергій Диняк разом із управлінням освіти, науки, спорту і національно-патріотичного виховання молоді, культури виконкому міської ради підтримали ініціативу Малинського райоб'єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка у проведенні конкурсу.

Нагороди розподілили у трьох вікових номінаціях (молодша, середня, старша), також в категоріях – «Пісня», «Декламація поезії», «Творча робота».

27 переможців та призерів конкурсу отримали відзнаки та подарунки від Малинської громади та Сергія Диняка, які вручила Ольга Яворська, помічник-консультант депутата. Подарунки й грамоти вручили і студентам Малинського фахового коледжу Євгенію Чайці та Вікторії Линник. 

«Слово і пісня Валерія Лісовського» це – щорічний конкурс, присвячений пам'яті почесного громадянина Малинського району, поета-пісняра, просвітянина, колишнього директора Головківської школи Валерія Володимировича Лісовського.

Пресслужба політичної партії «Наш край»

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