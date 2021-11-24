Не уступил дорогу: в Житомире на улице Жуйко столкнулись сразу три машины. ФОТО

В Житомире 24 ноября столкнулись сразу три автомобиля: грузовой КрАЗ и легковые Audi и Renault. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Жуйко в направлении города.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"Как установили патрульные полицейские, водитель транспортного средства КрАЗ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi, который двигался по улице Жуйко. В тот же момент водитель авто Renault не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Audi", – говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На водителей транспортных средств КрАЗ и Renault патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Фото: патрульная полиция