Не уступил дорогу: в Житомире на улице Жуйко столкнулись сразу три машины. ФОТО

"Как установили патрульные полицейские, водитель транспортного средства КрАЗ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi, который двигался по улице Жуйко. В тот же момент водитель авто Renault не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Audi", – говорится в сообщении.