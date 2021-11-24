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Не уступил дорогу: в Житомире на улице Жуйко столкнулись сразу три машины. ФОТО

Сегодня, 16:49:16 465 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не уступил дорогу: в Житомире на улице Жуйко столкнулись сразу три машины. ФОТО

 В Житомире 24 ноября столкнулись сразу три автомобиля: грузовой КрАЗ и легковые Audi и Renault. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Жуйко в направлении города.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
 

"Как установили патрульные полицейские, водитель транспортного средства КрАЗ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi, который двигался по улице Жуйко. В тот же момент водитель авто Renault не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Audi", – говорится в сообщении.


К счастью, обошлось без пострадавших.

На водителей транспортных средств КрАЗ и Renault патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.



Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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