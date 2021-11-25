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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 25 » 13:53:05

У Малині «Наш край» зібрав і передав допомогу військовим в зоні ООС   ПОЛІТИКА  

Вчера, 13:53:05 355 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Малині «Наш край» зібрав і передав допомогу військовим в зоні ООС

 У Малині Житомирської області зібрали і передали допомогу військовослужбовцям, які перебувають в зоні ООС. Особисто передав допомогу Малинський міський голова від політичної партії «Наш край» Олександр Ситайло.

Речі, які зібрали в громаді, Олександр Ситайло передав військовослужбовцям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади в зону ООС. Збір відбувся в рамках волонтерської акції на підтримку військових – «Зігрій теплом захисника». До неї також долучилися: голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край», депутат Житомирської обласної ради Сергій Диняк, депутати та виконавчий комітет міської ради, приватні підприємці, а також школярі та педагоги.

Малинський міський голова подякував героям і захисникам за їхній щоденний подвиг. Військові вдячні землякам за підтримку та турботу. 

Пресслужба політичної партії «Наш край»

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