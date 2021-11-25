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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 25 » 14:01:30

На Житомирщині відкрили ще два офіси партії «УДАР Віталія Кличка»   ПОЛІТИКА  

Вчера, 14:01:16 444 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщині відкрили ще два офіси партії «УДАР Віталія Кличка»

 Партія «УДАР Віталія Кличка» продовжує розбудовуватися. Сьогодні на Житомирщині відкрили два нових офіси політичної організації – в Баранівській міській та Дубрівській сільській територіальних громадах.  Про це повідомляють на офіційній сторінці обласного осередку партії «УДАР Віталія Кличка» у соцмережі фейсбук.

Голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко привітав партійців з подією та закликав небайдужих приєднуватись до команди.

«Зараз партія розбудовується і дуже важливо, що до організації приєднуються люди з активною життєвою позицією. Адже ми віримо в «УДАР», віримо у Віталія Кличка і тому залучаємо і нових людей і фахових, об’єднаних спільними цінностями. Важливо, що частиною команди «УДАРу Віталія Кличка» стають люди, для яких інтереси країни понад усе»,- зазначив Олег Дзюбенко.

«Ми щиро вдячні команді «УДАРу Віталія Кличка» та нашим однодумцям і прихильникам за довіру. У нас є багато напрацювань і планів, ми бачимо, що багато людей не хочуть стояти осторонь, а вже готові працювати на благо рідної Баранівки та держави. Долучайтесь! Разом зробимо Україну сильною», — зазначила Оксана Загорська, голова Баранівської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, раніше на Житомирщині відкрили офіси політичної партії «УДАР Віталія Кличка» у Новограді-Волинському, Олевську, Бердичеві та Радомишлі.

Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»












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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:00:24, Вчера [Материал]

Чиновники кучкуются.
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