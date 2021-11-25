На Житомирщині відкрили ще два офіси партії «УДАР Віталія Кличка»

Партія «УДАР Віталія Кличка» продовжує розбудовуватися. Сьогодні на Житомирщині відкрили два нових офіси політичної організації – в Баранівській міській та Дубрівській сільській територіальних громадах. Про це повідомляють на офіційній сторінці
обласного осередку партії «УДАР Віталія Кличка» у соцмережі фейсбук.
Голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко привітав партійців з подією та закликав небайдужих приєднуватись до команди.
«Зараз партія розбудовується і дуже важливо, що до організації приєднуються люди з активною життєвою позицією. Адже ми віримо в «УДАР», віримо у Віталія Кличка і тому залучаємо і нових людей і фахових, об’єднаних спільними цінностями. Важливо, що частиною команди «УДАРу Віталія Кличка» стають люди, для яких інтереси країни понад усе
»,- зазначив Олег Дзюбенко.
«Ми щиро вдячні команді «УДАРу Віталія Кличка» та нашим однодумцям і прихильникам за довіру. У нас є багато напрацювань і планів, ми бачимо, що багато людей не хочуть стояти осторонь, а вже готові працювати на благо рідної Баранівки та держави. Долучайтесь! Разом зробимо Україну сильною
», — зазначила Оксана Загорська, голова Баранівської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».
Нагадаємо, раніше на Житомирщині відкрили офіси
політичної партії «УДАР Віталія Кличка» у Новограді-Волинському, Олевську, Бердичеві та Радомишлі.
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»