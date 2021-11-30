На трассе Выступовичи – Житомир сбили пешехода: мужчина погиб на месте. ФОТО

В Житомирской области на автодороге Выступовичи – Житомир погиб мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 ноября в с. Лесовщина. Как сообщили в полиции, легковушка сбила мужчину, который находился на дороге.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 56-летний житель пгт Народичи, двигаясь по улице села в направлении г. Коростеня, совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части"
, - информируют правоохранители.
В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте. Погибшим оказался 73-летний местный житель.
Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Фото: полиция