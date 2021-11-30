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На трассе Выступовичи – Житомир сбили пешехода: мужчина погиб на месте. ФОТО

Сегодня, 11:06:36 283 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Выступовичи – Житомир сбили пешехода: мужчина погиб на месте. ФОТО

 В Житомирской области на автодороге Выступовичи – Житомир погиб мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 ноября в с. Лесовщина. Как сообщили в полиции, легковушка сбила мужчину, который находился на дороге.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 56-летний житель пгт Народичи, двигаясь по улице села в направлении г. Коростеня, совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части", - информируют правоохранители.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте. Погибшим оказался 73-летний местный житель.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирщина
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