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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Декабрь » 1 » 12:00:51

Украинским учителям подняли зарплату: кому и на сколько

Сегодня, 12:00:51 460 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинским учителям подняли зарплату: кому и на сколько

 С 1 декабря работникам заведений общего среднего образования повысят заработную плату на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В частности, заработная плата директора школы вырастет с 15 742 до 17 057 гривен, а учителя высшей категории - с 12 698 до 13 759 гривен.

У учителя II категории, который раньше получал 11 124, теперь будет 12 053 гривен. А учитель І категории получит повышение зарплаты с 11 912 до 12 906 гривен.

Зато зарплата молодого учителя без категории и стажа работы вырастет с 9 015 до 9 768 гривен, ассистента учителя - с 10 338 до 11 200 гривен.

Не обойдет повышение зарплат и руководителей кружков: с 11 124 до 12 053 гривен. Педагог-организатор I категории теперь будет получать 11 317 вместо 10 445 гривен раньше.

Это уже второе повышение зарплаты работников школ за 2021 год. С 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%.

Тэги: зарплата, учитель
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