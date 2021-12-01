Украинским учителям подняли зарплату: кому и на сколько

С 1 декабря работникам заведений общего среднего образования повысят заработную плату на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год.
Об этом сообщает
Министерство образования и науки Украины.
В частности, заработная плата директора школы вырастет с 15 742 до 17 057 гривен, а учителя высшей категории - с 12 698 до 13 759 гривен.
У учителя II категории, который раньше получал 11 124, теперь будет 12 053 гривен. А учитель І категории получит повышение зарплаты с 11 912 до 12 906 гривен.
Зато зарплата молодого учителя без категории и стажа работы вырастет с 9 015 до 9 768 гривен, ассистента учителя - с 10 338 до 11 200 гривен.
Не обойдет повышение зарплат и руководителей кружков: с 11 124 до 12 053 гривен. Педагог-организатор I категории теперь будет получать 11 317 вместо 10 445 гривен раньше.
Это уже второе повышение зарплаты работников школ за 2021 год. С 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%.