Как избежать аварии и травмирования при гололедице: советы водителям и пешеходам

На территории Житомира и области наблюдаются колебания температурного режима в пределах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, с осадками и туманом.
Такая погода способствует образованию на дорогах и тротуарах гололедица. Горожанам следует быть максимально осторожными и соблюдать правила.
Что делать водителям:
- следить за скоростным режимом и дистанцией;
- отказаться от рискованных маневрирований;
- не тормозить резко, снижайте скорость постепенно;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения учебных заведений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- не используйте автотранспорт с летними шинами.
Что делать пешеходам:
- ходите не спеша, ноги чуть-чуть расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах;
- размахивайте руками в такт ходьбы – так проще удержать равновесие;
- попробуйте быстро сесть, если вдруг потеряли равновесие;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь;
- будьте внимательны на тротуаре;
- когда переходите дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков.
Инфографика: 24 канал