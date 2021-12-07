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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 7 » 09:55:06

Как избежать аварии и травмирования при гололедице: советы водителям и пешеходам

Сегодня, 09:55:13 639 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как избежать аварии и травмирования при гололедице: советы водителям и пешеходам

 На территории Житомира и области наблюдаются колебания температурного режима в пределах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, с осадками и туманом.

Такая погода способствует образованию на дорогах и тротуарах гололедица. Горожанам следует быть максимально осторожными и соблюдать правила.
 

Что делать водителям:

 
  • следить за скоростным режимом и дистанцией;
  • отказаться от рискованных маневрирований;
  • не тормозить резко, снижайте скорость постепенно;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения учебных заведений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • не используйте автотранспорт с летними шинами.


Что делать пешеходам:

 
  • ходите не спеша, ноги чуть-чуть расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах;
  • размахивайте руками в такт ходьбы – так проще удержать равновесие;
  • попробуйте быстро сесть, если вдруг потеряли равновесие;
  • если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь;
  • будьте внимательны на тротуаре;
  • когда переходите дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков.

Инфографика: 24 канал
Тэги: гололедица, правила, советы
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:32:03, Сегодня [Материал]

.....Как избежать аварии и травмирования при гололедице:....

ответ простой- коммунальные службы должны работать как положено, а не на бумаге.
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