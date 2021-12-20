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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 20 » 09:54:27

В Житомирской области будут судить криминального авторитета с 14-летним «стажем»

Вчера, 09:54:17 1548 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области будут судить криминального авторитета с 14-летним «стажем»

 Прокуроры Коростенской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по отношению к заключенному, который стал криминальным авторитетом и контролировал доставку запрещенных предметов и веществ в колонию.

"Следствие установило, что неоднократно судимый 39-летний мужчина, ранее отбывавший наказание в пяти различных исправительных колониях общим сроком более 14 лет, поддерживая воровские традиции, приобрел среди осужденных статус криминального авторитета. В колонии на Житомирщине исполнял роль "смотрящего" за жилой зоной участка, контролировал доставку и распределение запрещенных предметов и наркотических средств в учреждения, от сбыта которых пополнялся так называемый "черный общак". Взяв на себя полноту неформальной власти, устанавливал правила поведения по "воровским законам" и контролировал их исполнение", - сообщает областная прокуратура.

По информации ведомства, мужчина обеспечивал поставки в колонию табачных изделий, продуктов питания, мобильных телефонов, разрешал споры между заключенными и назначал наказания, участвовал в преступных сходках.

Кроме этого, криминальный авторитет обвиняется в незаконном обороте наркотических средств и ряде других преступлений (ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 307 УК Украины).

За установление и распространение преступного воздействия в исправительной колонии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет.
Тэги: криминальный авторитет, суд, Житомирщина
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