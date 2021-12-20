В Житомирской области будут судить криминального авторитета с 14-летним «стажем»

Прокуроры Коростенской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по отношению к заключенному, который стал криминальным авторитетом и контролировал доставку запрещенных предметов и веществ в колонию.
"Следствие установило, что неоднократно судимый 39-летний мужчина, ранее отбывавший наказание в пяти различных исправительных колониях общим сроком более 14 лет, поддерживая воровские традиции, приобрел среди осужденных статус криминального авторитета. В колонии на Житомирщине исполнял роль "смотрящего" за жилой зоной участка, контролировал доставку и распределение запрещенных предметов и наркотических средств в учреждения, от сбыта которых пополнялся так называемый "черный общак". Взяв на себя полноту неформальной власти, устанавливал правила поведения по "воровским законам" и контролировал их исполнение"
, - сообщает областная прокуратура
.
По информации ведомства, мужчина обеспечивал поставки в колонию табачных изделий, продуктов питания, мобильных телефонов, разрешал споры между заключенными и назначал наказания, участвовал в преступных сходках.
Кроме этого, криминальный авторитет обвиняется в незаконном обороте наркотических средств и ряде других преступлений (ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 307 УК Украины).
За установление и распространение преступного воздействия в исправительной колонии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет.