Аферисты из Житомира обманули клиентов на полмиллиона гривен: предлагали дешевые грузоперевозки

В Житомире правоохранители разоблачили фейковых перевозчиков, которые брали с клиентов десятки тысяч гривен предоплаты и после этого исчезали. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Члены группы, пользуясь известными веб-ресурсами грузовых автомобильных перевозок, подбирали удобные для них заказы и предлагали свои услуги. При этом убедительным аргументом для потенциальных клиентов называли привлекательные условия оплаты их труда. После согласования всех договоренностей псевдоперевозчики убеждали заказчиков в готовности груза к отправке и необходимости предоплаты за транспортировку товара в место назначения", – информирует полиция.
Заказчики перечисляли на банковские счета "перевозчиков" оговоренные суммы – от 25 до 50 тысяч гривен. Однако перевозки так никто и не выполнял.
По собранной полицией информации, указанная группа причастна, по меньшей мере, к 10 таким фактам. В общей сложности аферисты получили от клиентов около полумиллиона гривен.
В состав группы входили двое житомирян, 30 и 37 лет. Известно, что раньше они уже были привлечены к уголовной ответственности.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.