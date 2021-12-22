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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 22 » 14:38:02

Аферисты из Житомира обманули клиентов на полмиллиона гривен: предлагали дешевые грузоперевозки

Сегодня, 14:38:02 226 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аферисты из Житомира обманули клиентов на полмиллиона гривен: предлагали дешевые грузоперевозки

 В Житомире правоохранители разоблачили фейковых перевозчиков, которые брали с клиентов десятки тысяч гривен предоплаты и после этого исчезали. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Члены группы, пользуясь известными веб-ресурсами грузовых автомобильных перевозок, подбирали удобные для них заказы и предлагали свои услуги. При этом убедительным аргументом для потенциальных клиентов называли привлекательные условия оплаты их труда. После согласования всех договоренностей псевдоперевозчики убеждали заказчиков в готовности груза к отправке и необходимости предоплаты за транспортировку товара в место назначения", – информирует полиция.


Заказчики перечисляли на банковские счета "перевозчиков" оговоренные суммы – от 25 до 50 тысяч гривен. Однако перевозки так никто и не выполнял.

По собранной полицией информации, указанная группа причастна, по меньшей мере, к 10 таким фактам. В общей сложности аферисты получили от клиентов около полумиллиона гривен.

В состав группы входили двое житомирян, 30 и 37 лет. Известно, что раньше они уже были привлечены к уголовной ответственности.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Тэги: полиция, Житомир, перевозки, аферисты
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