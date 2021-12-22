Аферисты из Житомира обманули клиентов на полмиллиона гривен: предлагали дешевые грузоперевозки

"Члены группы, пользуясь известными веб-ресурсами грузовых автомобильных перевозок, подбирали удобные для них заказы и предлагали свои услуги. При этом убедительным аргументом для потенциальных клиентов называли привлекательные условия оплаты их труда. После согласования всех договоренностей псевдоперевозчики убеждали заказчиков в готовности груза к отправке и необходимости предоплаты за транспортировку товара в место назначения", – информирует полиция.