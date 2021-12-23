В следующем году планируют отремонтировать 11 км трассы Житомир – Сквира

В 2022 году в Житомирской области начнется ремонт автодороги P-18 Житомир – Сквира. Планируют начать с 11-километрового участка.
Об этом во время эфира программы "Сьогодні. Головне" на канале UA: Житомир
сказал глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
"Прокладка этой дороги – это ответственность Службы автодорог области. Скажу коротко: на следующий год (2022 год – ред.) заложено первых 11 километров. А дальше Служба автомобильных дорог будет изучать вопрос в зависимости от количества финансирования для Службы на следующие периоды"
, – рассказал Виталий Бунечко.
Он добавил, что дорогу будут ремонтировать от села Лука.