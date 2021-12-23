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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 23 » 09:59:49

В следующем году планируют отремонтировать 11 км трассы Житомир – Сквира

Сегодня, 09:59:49 1053 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В следующем году планируют отремонтировать 11 км трассы Житомир – Сквира

 В 2022 году в Житомирской области начнется ремонт автодороги P-18 Житомир – Сквира. Планируют начать с 11-километрового участка.

Об этом во время эфира программы "Сьогодні. Головне" на канале UA: Житомир сказал глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

"Прокладка этой дороги – это ответственность Службы автодорог области. Скажу коротко: на следующий год (2022 год – ред.) заложено первых 11 километров. А дальше Служба автомобильных дорог будет изучать вопрос в зависимости от количества финансирования для Службы на следующие периоды", – рассказал Виталий Бунечко.

Он добавил, что дорогу будут ремонтировать от села Лука.
Тэги: Житомир-Скира, ремонт дорог
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 10:46:58, Сегодня [Материал]

Яка саме ділянка "Перші 11 км" ?
Ответ: "Он добавил, что дорогу будут ремонтировать от села Лука"
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