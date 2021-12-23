«УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році – боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки

У новому році перед Україною постане низка викликів, які вимагають від держави чіткої та впевненої відповіді. «УДАР Віталія Кличка» запропонував своє бачення першочергових кроків, які має здійснити влада на початку 2022 року.

– Владі, як і всій країні, важливо діяти активно та злагоджено, аби здобути перемогу на трьох фронтах: боротьба з коронакризою та її наслідками; безпека та захист українських територій від загрози повномасштабного вторгнення Росії; протидія енергетичній кризі та забезпечення енергобезпеки країни. Ці три кроки дозволять країні та людям пройти складний етап. Ці кроки – початок рішучого поступу у відновленні країни, – наголосили в «УДАРі Віталія Кличка».

Перший крок, на думку «ударівців», – боротьба з коронакризою та її наслідками. Він передбачає не лише дієву боротьбу з епідемією, але й пом’якшення соціальних та економічних наслідків.

– «УДАР Віталія Кличка» розробив антикризовий план та запропонував владі чіткий алгоритм подолання згубних наслідків коронакризи. Зараз вже важливо не лише подолати епідемію, але й нарешті розпочати постковідне відновлення та розвиток економіки у наступний рік, – підкреслили «ударівці».

«УДАР Віталія Кличка» пропонує такі дії у боротьбі з коронакризою та її наслідками: посилити підтримку медперсоналу та не допустити скорочення кількості фахівців; посилити інформаційну кампанію з метою пришвидшення темпів вакцинування; завершити за рік реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці; спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу; визначити медичну галузь пріоритетним напрямком державних інвестицій; запровадити мораторій на підвищення податків до завершення дії карантинних обмежень тощо.

Другий крок, на якому владі варто зосередити зусилля, – безпека та оборона, кажуть в «УДАРі Віталія Кличка».

– Упродовж двох попередніх років головною проблемою є виконання оборонного замовлення для потреб Української Армії у забезпеченні новітніми зразками озброєння та підвищення обороноздатності України. Державна оборонна стратегія має, у першу чергу, фокусуватися не на кількісному збільшенні ЗСУ, а на якісному перетворенні армії. А для цього необхідно: нарешті провести комплексну реформу державного «Укроборонпрому» та модернізацію вітчизняного ВПК; створити Оборонний фонд, який би гарантовано наповнювався з бюджету згідно з вимогами НАТО до бюджетів розвитку. Водночас до цього Фонду має направлятися 100% коштів від експорту військової техніки та озброєння, що виробляється в Україні. Кошти цього Фонду можуть використовуватися виключно на якісне переозброєння ЗСУ, – пропонують в «УДАРі Віталія Кличка».

Зміцнення енергобезпеки, втримання тарифів, безперебійне постачання енергоресурсів має стати третім кроком, наголошують «ударівці».

– В Україні є всі ознаки наближення енергетичної кризи, яка може проявитися не лише у вигляді планових, «віялових» відключень електроенергії, але й неконтрольованого виключення окремих складових об’єднаної енергетичної системи – блекауту. У таких умовах жоден громадянин, жодна українська сім’я не можуть почуватися захищеними, – кажуть в «УДАРі Віталія Кличка».

Головне завдання для місцевих енергетичних штабів, на думку «ударівців», – перевірити наявність та у разі відсутності забезпечити встановлення приладів автономної подачі електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури (лікарень, пологових будинків тощо), а також відпрацювати алгоритм дій усіх екстрених служб (ДСНС, поліція, технічні служби) під час надзвичайної ситуації.

– На центральному рівні для недопущення енергетичної кризи, потрібно припинити політичні інтриги в цьому питанні. Газ українського виробництва, який значно дешевше імпортованого, потрібно використовувати на потреби населення та ТКЕ. Нам варто у першу чергу орієнтуватися на внутрішні ресурси, – додали в «УДАРі Віталія Кличка».

«Ударівці» наголошують, що кожна криза – це нові можливості, а наше спільне завдання – скористатися шансом стати сильнішими.



Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»