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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 24 » 12:15:14

Депутат від «Нашого краю» вручив допомогу Любарській гімназії на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 12:15:14 108 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат від «Нашого краю» вручив допомогу Любарській гімназії на Житомирщині

 Любарська гімназія №2 у Житомирській області отримала новий ноутбук, двері та жалюзі. Таку допомогу закладу передав депутат Любарської селищної ради від політичної партії «Наш край», член обласної спілки АТОвців Анатолій Бузон.

Анатолій Бузон вручив ноутбук в кабінет української мови і літератури, а також  двері та жалюзі в кабінет історії Любарської гімназії № 2.

Депутати Любарської селищної ради від політичної партії «Наш край» дбають про те, щоб в комфортних умовах навчалися діти і працювали вчителі.

Директор  гімназії та вчителі  щиро вдячні  партійцям «Нашого краю» за допомогу та увагу.

Пресслужба партії «Наш край»
 
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