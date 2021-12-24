Заява лідера «УДАРу» Віталія Кличка

Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого Президента України шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України, - говориться у заяві лідера «УДАРу» Віталія Кличка. ​​​​

Справжній ворог - відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна - давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.

Сьогодні, як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє.

Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!