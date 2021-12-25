В ночь на Рождество разгромили фотозону: побили игрушки и перевернули ёлки. ФОТО

В Житомире на улице Михайловской опять повредили новогоднюю фотозону, возле главной ёлки города. Об этом сегодня 25 декабря «Журналу Житомира» сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.



«Праздничную фотозону на Михайловской снова изуродовали. Это вторая попытка повреждения установки. Первую разбили вечером после открытия ёлки»,- говорится в сообщении.



На фото видны разбитые игрушки и перевернутые елки.



Напомним, на Михайловской уже меняли одну фотозону возле главной елки города, её ещё раскритиковали в соцсетях, заметив, что это больше похоже на неубранный мусор после празднования и по состоянию на утро 21 декабря интерьер локации оперативно поменяли. Обустройством фотозон, декорированием ёлки занимался «Житомирский академический областной театр кукол».



Кроме того, светодиодные новогодние декорации вызвали обсуждение и возмущение у житомирян, мэр отметил, что часть новогодних декораций могут вернуть подрядчику - ТОВ "Эпицентр-К", не выполнившему условия договора.



Напомним, ранее в ночь на 22 декабря, на пешеходной улице Михайловской в ​​Житомире молодые парни украли ёлку, которая росла в деревянном ящике.









