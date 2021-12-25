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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 25 » 15:11:59

В ночь на Рождество разгромили фотозону: побили игрушки и перевернули ёлки. ФОТО

Сегодня, 15:11:58 550 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ночь на Рождество разгромили фотозону: побили игрушки и перевернули ёлки. ФОТО

В Житомире на улице Михайловской опять повредили новогоднюю фотозону, возле главной ёлки города. Об этом сегодня 25 декабря «Журналу Житомира» сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.

«Праздничную фотозону на Михайловской снова изуродовали. Это вторая попытка повреждения установки. Первую разбили вечером после открытия ёлки»,- говорится в сообщении.

На фото видны разбитые игрушки и перевернутые елки.

Напомним, на Михайловской уже меняли одну фотозону возле главной елки города, её ещё раскритиковали в соцсетях, заметив, что это больше похоже на неубранный мусор после празднования и по состоянию на утро 21 декабря интерьер локации оперативно поменяли. Обустройством фотозон, декорированием ёлки занимался «Житомирский академический областной театр кукол».

Кроме того, светодиодные новогодние декорации вызвали обсуждение и возмущение у житомирян, мэр отметил, что часть новогодних декораций могут вернуть подрядчику - ТОВ "Эпицентр-К", не выполнившему условия договора.

Напомним, ранее в ночь на 22 декабря, на пешеходной улице Михайловской в ​​Житомире молодые парни украли ёлку, которая росла в деревянном ящике.




Тэги: рождество, праздники, Житомир. вандалы
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Комментариев: 2
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:22:10, Сегодня [Материал]

Дело рук предиподобных долбоёбов. Кстати, может быть и сам преди.
predi
2 predi (predi)   • 18:40:12, Сегодня [Материал]

На вору і шапка горить?
Адмін!
Отримав від це в репу від Кирилл Ярошенко (TerminatorUA) : "Комментарий: Чё тебя удивляет? Можно подумать ты не знал, что шлюха залетела от пидора и в следствии чего тебя, выблядка, высрала"
Це так нормально? Чи ні?
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